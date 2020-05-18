19 Mayıs'ta Hava Sporları Etkinlikleri Düzenlenecek

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, 19 Mayıs'ta gyrocopter, yamaç paraşütü, drone (İHA), paramotor, model uçak ve yelken kanat ile hava sporları gösterileri düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde birçok şehirde gerçekleştirilecek olan etkinliklere; gyrocopter, model uçak, paramotor, yamaç paraşütü ve yelken kanat branşlarında 575 sporcu yer alacak.

Etkinlik dahilinde ayrıca Türkiye Online Drone Gençlik Kupası Final Yarışması da ilk defa gerçekleştirilecek. Yarışma, 19 Mayıs saat 12.00'den itibaren federasyonun YouTube kanalında yer alacak.