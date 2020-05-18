Çeşme Marina 2020’de de Deniz Patlıcanlarına Ev Sahipliği Yapmaya Devam Ediyor!

Çevreci kimliği ile ön plana çıkan, 2019 Haziranı’nda Çeşme Sahil Güvenlik Kolluk Destek Tim Komutanlığı ile imzalamış oldukları protokol ve onların gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyonlar ile birçok izinsiz avlanan deniz patlıcanının doğal ortamına dönmesine katkı sağlayan Çeşme Marina, geçtiğimiz günlerde İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen ile Çeşme İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci’yi ağırlayarak, yakalanan deniz patlıcanlarının Çeşme Marina sularına iadesini sağladılar.

İl Tarım Müdürü Sayın Mustafa Özen, bakanlık olarak amaçlarının, denetimler yaparak, avlanma süresi boyunca belirtilen kurallara uymayanların denize ve su ürünlerine zarar vermesinin önüne geçmek olduğunu ve bu denetlemelerle su ürünlerinde faaliyet gösterenlere de katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan “Yakalanan deniz patlıcanları Çeşme Marina’da yaşamlarına devam ederken, aynı zamanda marina suyu kalitesini de yükseltmeye devam edecekler. Deniz patlıcanları, deniz dibindeki ekolojik dengeyi de korumaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik projemize destek veren paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde açıklama yaptı.

Vira Haber