2 bin 200 yıllık gemi enkazı bulundu

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, arkeologlar büyük bir yelkene sahip olduğu düşünülen geminin Mısır'da inşa edildiğine dair başka kanıtlar da buldular.

Yapılan açıklamada, “MÖ 2. yüzyılda meydana gelen şiddetli bir deprem nedeniyle Büyük Amun tapınağının çökmesi ve üzerine düşen devasa blokların sonucu olarak gemi battı. Bu taş blokların düşmesi geminin şimdi tapınağın enkazının olduğu kanalda kalmasına neden oldu” denildi.

Bununla birlikte, geminin kalıntıları deniz tabanından 5 metre derinlikte bulundu.

Enkazın aynı zamanda eski zamanlarda mezarları işaretlemek için kullanılan tümülüs kaya yığını ile kaplandığı görüldü.

YUNAN TÜCCRALARIN KENTTE YAŞADIĞINI KANITLIYOR

Bakanlık tarafından Reuters'e verilen demeçte, Firavun hanedanlarının son dönemlerinde Yunanlıların bölgede yaşadığına dikkat çekilerek, "Bu keşif, o şehirde yaşayan Yunan tüccarların varlığını net bir şekilde kanıtlıyor. Büyük Amun tapınağının yanında kendi kutsal alanlarını inşa ettiler. Bunlar deprem nedeniyle aynı anda yok oldu ve kalıntıları Mısır tapınağınınkilerle karıştırılmış halde bulundu” denildi.

DÜNYADA SADECE İKİ ÖRNEĞİ VAR

Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü'nün baş araştırmacısı ve başkanı Franck Goddio ise bu döneme ait hızlı kadırga buluntularının 'son derece nadir' olduğunu söyledi. Goddio, söz konusu geminin kalıntıların bu şekilde inşa edilen ve günümüze ulaşan iki gemiden biri olduğunu söyledi. Bunlardan ilki ise, MÖ 235'te inşa edilen ve enkazı 1971 yılında Sicilya’da keşfedilen Marsala adlı gemi.

Diğer taraftan, yeni enkazın keşfi, bir cenaze alanının kalıntılarıyla birlikte yeni bir tür sonar kullanılarak bulundu.

ÇANAK-ÇÖMLEK VE ALTIN MUSKA DA BULUNDU



Cenaze alanındaki uzmanlar, genellikle doğum, doğurganlık, cinsellik, mizah ve savaş ile ilişkilendirilen Mısır tanrısı Bes'in ayrıntılı tasvirlerine sahip çanak çömlek ve altın bir muska ortaya çıkardı.

AKDENİZ TİCARETİNİN MERKEZİNDEYDİ

Öte yandan, arkeologlar Herakleion'un bin yıldan daha uzun bir süre önce Akdeniz ticaretinin merkezinde olduğunu söyledi. Kleopatra'nın tapınağına sa ev sahipliği yapan Herakleion şehri, İskenderiye MS 331'de Büyük İskender tarafından kurulmadan önce, Mısır'ın en büyük liman kentiydi.

Şehir, yaklaşık bin 200 yıl önce, MS 800 civarında, muhtemelen sonunda onu denize gömen bir dizi deprem nedeniyle yıkıldı. Heraklion antik kenti, 21. yüzyılın başında arkeologlar ve Avrupa Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü tarafından yeniden keşfedildi ve uzmanlar o zamandan beri onu inceliyor ve günümüzde 'Mısır'ın Atlantis’i olarak adlandırılıyor.

Kaynak: NTV

