Çeşme Marina Başarılı Çevre Projeleriyle Ön Planda

Çeşme Marina, faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirip, imkanları dahilinde ekosisteme katkıda bulunmaktadır. Bu kapsamda sürdürülebilirlik hedeflerini, çevre yönetimi uygulamaları ve yenilikçi çözümler ile su ve hava kirliliğini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak, çöp miktarını azaltıp, geri dönüşüm miktarını arttırmak, su ve enerjiyi daha verimli kullanmak olarak benimsiyor.

Çeşme Marina, çevre yönetimi uygulamaları ile de çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Su tasarrufuna yönelik örnek uygulamalarından biri olan filtreleme sistemi ile tekne altı yıkama sularını kapalı olarak filtreleyerek geri dönüştürüp tekrar kullanıyor. Bu sayede her yıl yaklaşık 2,2 ton su tasarrufu sağlanıyor. Saniteri ünitelerinde çevre dostu Turmepa temizlik ürünleri kullanarak suya vereceği zararı da en aza indiriyor. Marina personeli ise düzenli aralıklarla sıfır atık ve su tasarrufu konularında eğitim alarak bilinçleniyor.

Fosil yakıtların tüketiminden uzaklaşmak için LPG yerine ısı pompası ile sıcak su sağlanan ve şarj edilebilir pil kullanımının tercih edildiği Çeşme Marina’da; enerji tüketimine yönelik çevresel bu uygulamaların yanı sıra Zorlu Enerji ile iş birliği içerisinde elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu da bulunuyor.

Çeşme Marina, yeşile verdiği önem kadar canlılara verdiği önemle de dikkat çekiyor. Bu doğrultuda tüm peyzaj ilaçlamalarını gece saatlerinde, çevre sağlığına uygun ilaçlarla yapıyor. Böylece arı ve diğer canlıları rahatsız etmiyor ya da zarar vermiyor. Ayrıca, HAYTAP işbirliği ile 2020 yılında başlattıkları proje ile marinadaki yiyecek işletmelerinde oluşan organik atıkların barınaktaki küçük dostlarımıza gönderilmesini sağlıyor.

Çeşme Marina, Çevresel Sürdürülebilirlik projeleri ile de çevreye verdiği önemi gözler önüne seriyor. Sıfır Atık Kitapçığının da içinde olduğu çevresel projeler arasında; Akdeniz midyesi ile deniz suyu filterasyonu, kalamar yuvası, yapay resif, deniz patlıcanı ve aeratör projeleri bulunuyor.

İzmir Belediyesi’nin başlatmış olduğu Kalamar Projesi’ne, Derin Doğa Dalış Merkezi işbirliği ile destek veren Çeşme Marina, kalamarlar için oluşturduğu kolektörleri (yuvaları), Dalış merkezi aracılığıyla sualtında uygun noktalara yerleştiriyor. Bu proje ile kalamarların kirlilik ve yanlış avcılık yöntemleri nedeniyle hem doğal üreme sahaları hem de sayılarındaki azalmaya karşı etkin bir mücadele başlatıldığı belirtiliyor. Bu kapsamda kalamarların neslinin devam etmesini sağlayarak popülasyonun artırılması amaçlanıyor. Kalamar yuvaları hem sualtı canlılığını, hem de dalış noktalarının çeşitlenmesini sağlıyor.

Çeşme Sahil Güvenliği ve İlçe Tarım iş birliğinde devam eden deniz patlıcanı projesinde, kaçak avlanma sonucu yakalanan deniz patlıcanları, marina sularına bırakılarak burada yaşamlarına devam ediyorlar. Marina Genel Müdürü Can Akaltan; “Sualtı için büyük öneme sahip olan bu canlılar, bulundukları zemini adeta bir süpürge görevi görerek organik atıklardan arındırıyorlar. Bu sayede marina su kalitesini artırarak, sualtı çeşitliliği ve canlıların yaşamına olanak sağlamış oluyoruz.” diye belirtiyor.

İlki 2019’da gerçekleştirilen yapay resif projesi ile Çeşme Marina, marina sualtı canlı çeşitliliğini artırıyor. Hurda demirlerin kimyasallardan arındırılıp birleştirilmesiyle oluşturulan resifler için Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan; “Yapay resif projemiz ile su içi canlı popülasyonunu arttırmayı, yok olma tehlikesinde olan resifleri yenileyerek hassas derin su canlıları ve bölge ekolojisine destek olmayı amaçlıyoruz.” diye belirtiyor.

Çeşme Marina’nın bir diğer ödüllü projesi ise, marina içerisinde sayıları şu an 100’e yakın zeytin ağacından festival havasında her yıl toplanan zeytinlerden elde edilen zeytinyağı projesi. Çeşme Marina bu değerli proje ile 2017 yılında Green Apple, 2018 yılında da Green World bronz ödülü almaya hak kazandı.

Zeytin ağacı kutsallığın, bolluğun, adaletin, sağlığın, gururun, zaferin, refahın, bilgeliğin, aklın, arınmanın ve yeniden doğuş gibi insanlık için en önemli erdem ve değerlerin sembolü olmanın yanı sıra ayrıca bölgenin kültürel mirası olma özelliğini de taşıyor.

Kent dokusunu tamamlayan ve kent imajına etkisi olan zeytin ağacının, Çeşme Marina’nın tüm alanına yayıldığını gözlemleyebilirsiniz. Çevre konusunda hassasiyetini ön plana çıkaran Çeşme Marina için bu ağaçlar ve bu ağaçlarda yetişen zeytinler büyük önem taşıyor.

Zeytinyağı projesi ile kazandığı ödüllerin yanında Çeşme Marina, su altı projeleri olan yapay resif, kalamar yuvası ve deniz patlıcanı projeleri ile bu yıl yer alacağı Green Apple Awards’ta ödüllerine bir yenisini daha eklemeyi planlıyor.