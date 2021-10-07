2 can salında 26 göçmen kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenliği bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunan Salih Güvenlik unsurları tarafından 2 can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Vira Haber
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Etiketler : muğla, marmaris, düzensiz göç
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