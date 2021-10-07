İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. 2 can salında 26 göçmen kurtarıldı
2 can salında 26 göçmen kurtarıldı

2 can salında 26 göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından geri itilen 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

A+A-

Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenliği bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunan Salih Güvenlik unsurları tarafından 2 can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Vira Haber

Bu haber toplam 133 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.