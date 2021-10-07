2 can salında 26 göçmen kurtarıldı

Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenliği bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunan Salih Güvenlik unsurları tarafından 2 can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Vira Haber