Rusya ‘Kalibr’ füze sistemleriyle donatılan savaş gemisini Akdeniz’e gönderdi

Açıklamada, “Karadeniz Filosu’na ait Vışniy Voloçek küçük füze gemisi Akdeniz yönünde İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçişe başladı” ifadesine yer verildi.

Savaş gemisi mürettebatının, Akdeniz’e planlı geçiş sırasında deniz muharebesi, denizaltı arama ve imha etme, hava savunma, trafiğin yoğun olduğu bölgede gemi kontrolü dahil bir dizi görevlerle ilgili tatbikat gerçekleştireceği aktarıldı.

Vışniy Voloçek’in, Rusya Donanması’nın Akdeniz’deki daimi birliğine katılarak ‘İnguşetya’ adlı geminin yerini alacağı ifade edildi.

Vira Haber