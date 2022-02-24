2 Rus Kargo Gemisi Vuruldu

Rus Haber Ajansı TASS, 2 adet Rus kargo gemisinin Azak Denizi’nde vurulduğunu açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanırken Ukrayna'nın tüm limanları kapatıldığı bildirildi.

Öte yandan Rus Tass Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Azak Denizi’nde 2 adet Rus sivil kargo gemisi Ukrayna tarafından füzeyle vuruldu. Vurulan gemilerde ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Rusya Federal Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı, Azak Denizi'nde gemi nakliyelerinin askıya alındığını duyurdu. Ajanstan yapılan açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığından alınan uyarı doğrultusunda 24 Şubat saat 04.00'ten itibaren Azak Denizi'nde sevkiyatların bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı bildirildi.

Azak Denizi'ne hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın kıyısı bulunuyor.