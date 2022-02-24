Rusya, Ukrayna Sınır Muhafızlarının Sınırı Terk Ettiğini Duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını açıkladı. Rusya Federal Servisi, Ukrayna sınır muhafızlarının sınırı terk ettiğini duyurdu. Kiev ise Rusya'nın 2. kez füze saldırısını yaptığını bildirdi. Odessa'daki füze saldırısında en az 18 kişinin öldüğü öne sürüldü. TASS, iki Rus kargo gemisinin vurulduğunu duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi.

Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi.

Vladimir Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi.

Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise kendilerini kanlarının son damlasına kadar savunacaklarını belirterek ülke genelinde sıkı yönetim ilan etti.

UKRAYNA UÇAĞI DÜŞTÜ: 5 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Acil Durum Servisi, Ukrayna askeri uçağının düştüğü ve 5 kişinin öldüğünü açıkladı.

2 RUS HELİKOPTERİ VURULDU

Bunun yanı sıra, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu.

FSB: UKRAYNA SINIR MUHAFIZLARI, SINIRI TERK ETTİ

Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınır muhafızlarının sınırı terk ettiğini duyurdu.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA: İŞGAL SÖZCÜĞÜ KABUL EDİLEMEZ

Kremlin'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın işgali hakkında kimsenin konuşmadığı ve bu sözcüğün kabul edilemez olduğu belirtildi. Ayrıca, "Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek. Rusya'yı, demir bir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Rusya'nın Ukrayna operasyonu hedeflerine ulaşmalı. Putin'in isteği belli. Ukrayna'nın silahsızlanmasını istiyoruz" denildi.

KİEV: RUSYA 2. KEZ FÜZE SALDIRISI YAPIYOR

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu. Kiev’de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, Devlet Başkanı Zelenski'nin danışmanı Rusya'nın 2. kez füze saldırısı yaptığını açıkladı. Ukrayna sınır yetkilileri de Rus helikopterlerinin, Kiev yakınındaki askeri havalimanı Gostomel'e saldırdırdığı duyurdu.

KİEV'DE KARA DUMANLAR YÜKSELİYOR

Reuters'ın haberine göre, bir görgü tanığı, başkent Kiev'deki Savunma Bakanlığı İstihbarat Binası'ndan dumanlar yükseldiğini söyledi. Ayrıca, Ukrayna'daki tüm limanlar kapatıldı.

Rusya'nın saldırılarının ardından Kiev'deki Savunma Bakanlığı İstihbarat Binası'ndan dumanların yükseldiği görüldü.

Uçuş izleme sitesi FlightRadar24'ten alınan ekran görüntüsü Ukrayna çevresinde yön değiştiren uçakları gösteriyor. Türkiye hava sahasındaki yoğunluk dikkat çekiyor.

ODESSA'DA EN AZ 18 KİŞİ ÖLDÜ

Ukraynalı yetkililer, Odessa'daki füze saldırısında en az 18 kişinin öldüğünü açıkladı.

TASS: İKİ RUS SİVİL KARGO GEMİSİ FÜZEYLE VURULDU

Rus Tass Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Azak denizinde iki Rus sivil kargo gemisi Ukrayna tarafından füzeyle vuruldu.Vurulan gemilerde ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Kiev'in yakınındaki Brovary şehirinin belediye başkanı, kentte ez az 6 kişinin öldüğünü açıkladı.

50 RUS ASKERİ, 40 UKRAYNALI ÖLDÜ

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus askerinin öldürüldüğünü, 6 Rus uçağının ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı çatışmalarda, ülke genelinde 40'tan fazla insanın öldüğünü duyurdu.

Zelenski'nin danışmanı olan Oleksii Arestovich, ayrıca onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Ancak, kayıpların sivil ya da asker olup olmadığını belirtmedi.

Rusya ise hava ve zırhlı araçlarının zarar gördüğü iddialarını reddetti.