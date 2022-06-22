20 Helikopter ve 14 Uçakla Marmaris'teki Yangına Müdahale Ediliyor

Orman Genel Müdürlüğü, havanın aydınlanmasıyla birlikte 20 helikopter ve 14 uçaklık hava gücüyle Marmaris'teki yangına müdahaleye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınına yaklaşık 1600 kişi müdahale ediyor.

Gece boyuncu karadan müdahalenin yapıldığı yangında, 363 araç, 39 iş makinesi görev yapıyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte de 20 helikopter ve 14 uçakla yangına müdahale edilmeye başlandı.

1500'e yakın işçi müdahale etti

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına gece boyunca karadan müdahale edildi.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor.

Yangına çeşitli illerden gelen çok sayıda arazözün yanı sıra 1500'e yakın işçi müdahale etti.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bölgeye gelen vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti.

Marmaris'teki bir otelde çalışan Anıl Demirtaş, otelindeki çok sayıda tüpü bir otomobile koyarak iş arkadaşlarıyla yangına müdahale ettiklerini belirtti.

Demirtaş, ayrıca ekiplere su ve ayran dağıttıklarını kaydetti.

Havadan ve karadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan devam ediyor.

Gece boyunca karadan müdahale edilen yangına sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu.