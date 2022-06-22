IBIA, Temiz Gemi Geleceğine Geçiş Konferansı Başladı
Jeopolitik bozulma üzerine yeni bölgesel dinamikler - Temiz gemi geleceğine geçiş konferansı 22 Haziran 2022 tarihinde İstanbul'da başlıyor.
IBIA tarafında gerçekleştirilen jeopolitik bozulma üzerine yeni bölgesel dinamikler - Temiz gemi geleceğine geçiş konferansı bugün Hotel Raffles İstanbul'da yapılacak.
08:00 Kayıt, Hoşgeldin kahvesi
09:00 Karşılama Adresleri
Sunucular:
Mustafa Muhtaroğlu, CEO Energy Petrol, IBIA Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Üyesi, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Bunker Komitesi Başkanı
Unni Einemo, IBIA Direktörü ve IMO Temsilcisi
09:30 Açılış konuşmaları
Şadan Kaptanoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkan Yardımcısı
Özer Özbey, Denizcilik Genel Müdürlüğü Deniz Çevresi ve Turizm Daire Başkanı
10:00 Birinci Oturum:
Yeni bölgesel Dinamikler
Son aylardaki jeopolitik olaylar, küresel petrol, nakliye ve bunker pazarlarında büyük bir aksama yarattı. Panel, bu kısa ve uzun vadeli etkileri ve bunların özellikle Türkiye, Karadeniz ve Akdeniz'i nasıl istikrarsızlaştırdığını tartışacak.
Moderatör: Mustafa Muhtaroğlu, CEO Energy Petrol, IBIA Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Üyesi, Yedek Yönetim Kurulu Üyesi ve Deniz Ticaret Odası Bunker Komitesi Başkanı
Sunum: Bunker ve Nakliye Piyasaları Güncellemesi
Enes Tunagur, Petrol Ürünleri Muhabiri, Argus Medya
Panelistler:
Enes Tunagur, Petrol Ürünleri Muhabiri, Argus Medya
Sinan Utlu, Kredi Başkanı, Maersk Petrol Ticareti
Taha Karakan, BunkerOne / PSTV Enerji
Armatörler Birliği Başkanı Cihan Ergenç
Çağatay Azaklı, CFO, Unerco
Canlı Soru-Cevap
11:15 Ağ Oluşturma Kahve Molası
11:45 İkinci Oturum:
Temiz Nakliye ve Dekarbonizasyon MARPOL Ek VI ve Yeni Düzenlemeler kapsamında belirlenen Emisyon Kontrol Alanları (ECA).Panel, şu anda IMO tarafından değerlendirilmekte olan Akdeniz ECA önerisini ve bunun bölgesel bunker endüstrisi üzerindeki bariz etkisini tartışacak. Ek olarak, IMO'nun 2030 ve 2050 hedeflerine yönelik ilerleme ve muhtemel ilave düzenlemeler değerlendirilecektir.
Moderatör: Unni Einemo, IBIA Direktörü ve IMO Temsilcisi
Panelistler:
Nazan Özyürek, Daire Başkanı, Deniz ve Kıyı Yönetimi Dairesi, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Türkiye Gemi Mühendisleri Derneği Başkanı Yaşar Canca
Nick Walker, Ortak, Watson Farley ve Williams LLP
Hakan Tüfekçi, Kurucu Ortak, Tüfekçi Hukuk Bürosu
Canlı Soru-Cevap
12:45 Sunum: Türk Gemi İnşa Sanayi Sunumu
Genel Sekreter Sn. Mehtap Özdemir, Türkiye Gemi İnşa Derneği
13:00 Öğle Yemeği
14:00 Sunum: Bunker Fiyatlandırması
Dr. Oral Erdoğan, Maliye Profesörü, Rektör, Piri Reis Üniversitesi
14:15 Üçüncü Oturum:
Alternatif yakıtlar
SOx ve NOx gibi hava kirleticilerinin emisyonlarını azaltma ihtiyacı, sektörü şimdiden daha temiz yanan yakıtlara doğru yönlendiriyor. İleride karbonsuzlaştırma hareketinin etkisi daha da büyük olacak. Şu anda hangi alternatif yakıtlar tercih ediliyor? LNG ne kadar süre resmin bir parçası olarak kalacak? İlk büyük sıfır karbonlu kargo gemilerini ne zaman göreceğiz ve bu gemilerin çoğunluk haline gelmesi ne kadar zaman alacak? Önümüzdeki yıllarda neler beklememiz gerektiğini, yeni yakıtların motorlarda nasıl çalışacağını ve sıfır karbona geçiş için ne gibi hazırlıkların yapılması gerektiğini anlatan endüstri uzmanlarına katılın.
Moderatör: Alexander Prokopakis, ProBunkers CEO'su
Panelistler:
Metanol: Chris Chatterton, COO, Metanol Enstitüsü
Çağatay Ölken, Strateji ve Sürdürülebilirlik Direktörü, Tüpras
Prof. Mustafa İnsel, İş Geliştirme Müdürü, Hidroteknik Denizcilik Tasarım Ltd.
George Cholis, Kiralama Görevlisi, Queensway Navigasyon
Soru-Cevap
15:15 Ağ Oluşturma Kahve Molası
15:45 Dördüncü Seans:
Karbon Düzenlemesinin Geleceği
Moderatör: Unni Einemo, IBIA Direktörü ve IMO Temsilcisi
Sunum: Nakliyenin karbondan arındırılması seyahat yönü
Valentina Keys, Watson Farley & Williams'ta Kıdemli Ortak, Çevre ve Sürdürülebilirlik
Panelistler:
Cem Saral, Grup CEO'su, Cockett
Valentina Keys, Kıdemli Ortak, Watson Farley & Williams'ta Çevre ve Sürdürülebilirlik
Farid Mammadli, Finanstan Sorumlu Başkan, AlkaGesta
Soru-Cevap
16:45 Birinci Gün Konferansının Sonu
18:30 Akşam Yemeği Kaydı
19:00 Karşılama İçecekleri
20:00 Gala Yemeği
Sponsor: Petrol Ofisi
23:00 Bitiş
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