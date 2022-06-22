KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi’nde Mezuniyet Töreni Yapıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü 23. Dönem Mezuniyet Töreni, Muammer Dereli Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

1996 yılında eğitim-öğretime başlayan ve bugüne kadar denizcilik sektörüne 1047 mezun kazandırmış olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü, aynı zamanda Dünya Denizcilik Üniversiteleri Birliği’nin (IAMU) de üyesi olarak dikkat çekiyor. Bölümün 23. dönem mezunlarının da verilmesiyle dünya denizcilik sektörüne 65 uzakyol vardiya zabiti daha kazandırmanın mutluluğu yaşandı.

Mezuniyet törenine Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Muzaffer Feyzioğlu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Canca, Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türkiye Denizcilik Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arif Bostan, Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akbulut ve Dernek Genel Sekreteri Özgür Doğan Güneş, Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği Bölge Temsilcisi Turan İzmirli, KTÜ DUİM Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Kasap ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Murat İmamoğlu, Arkas Denizcilik Personel Müdürü Ferit Gökdeniz, Beşiktaş Denizcilik İnsan Kaynakları Müdürü Sadık Nazım Er, Beykim Gemi İşletmeciliği Personel Müdürü Serdar Gür, Çebi Kaptan Denizcilik Personel Müdürü Murat Akgöz, Düzgit Grup Personel Müdürü Serhat Acar, İmza Denizcilik Personel Müdürü Doğan Aşkan ve Personel Müdür Yardımcısı Ceren Şerbetçi Keser, Kıran Holding İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı Aslıhan Başar, Yasa Denizcilik Kuruyük Personel Müdürü Fatih Ertem, Zenith Gemi İşletmeciliği Personel Müdür Yardımcısı Pınar Curnal Lök, akademik ve idari personel, bölüm mezunları ve öğrenci aileleri katılım gösterdiler.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, mezun öğrenciler adına bölüm birincisi Uzakyol Vardiya Zabiti Çağrı Yakut’un konuşması ve protokol konuşmaları ile devam etti. Katılımcı sektör temsilcilerinin mezun öğrencilerimize tavsiyelerinin ardından geleneksel flama değişim töreni gerçekleştirildi. Gönderdeki 23. dönem mezunlarına ait WHISKEY flamasının yerini 24. dönemde mezun olacak öğrencileri temsil eden X-RAY flaması aldı.

Mezun öğrencilere diplomalarının verilmesi ve katılımcı firmalara günün anısına plaket takdimi ile devam eden tören Mezuniyet Yaş Kütüğü’ne dönem birincisinin plakasının çakılması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.