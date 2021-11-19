200 yıl yaşayan balıkların sırrı çözüldü

11 Kasım'da hakemli bilimsel dergi Science'ta yayımlanan araştırmayla, bu hayvanların uzun yaşamının anahtarı olan genler belirlendi.

Daha büyük hayvanların, daha yavaş metabolizma ve yırtıcılara karşı daha güçlü olması sayesinde daha uzun yaşadığı biliniyor.

Soğuk ortamlar da metabolizmayı yavaşlatarak uzun ömre yol açıyor.

Yeni araştırmaya imza atan Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'ndeki ekip, uzun yaşamı sağlayan faktörleri tespit etmek için kayabalıklarını incelemenin ideal olduğunu söyledi.

Zira Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde yaşayan bu balıklar büyüklük, yaşam süresi ve çevre olarak birbirinden çok farklı şekilde ayrılıyor.

Araştırma ekibinden biyolog Peter Sudmant, 88 kayabalığı türünün genomunu incelediklerini söyledi.

Kayabalıklarının hem büyüklükleri sayesinde hem de soğuk suları kullanarak uzun yaşayabildiği tespit edildi. Bulgular, 137 spesifik genin yaşam süresini artırdığını gösterdi.

Ayrıca uzun ömürlü türlerin, insülin düzenlemeyle ilişkili birden fazla gene sahip olduğu görüldü. Bu genler, uzun ömürlü başka hayvanlarda da var.

Sudmant, bulgular sayesinde insanlara ve geliştirilen ilaçlara dair çalışmalarda odaklanılabilecek genlerin belirlendiğini söyledi.

Araştırmada yer almayan, balık ekoloğu Sabrina Beyer, "İnsanlar uzun ömürlü olmak isteyebilir. Ancak bu, bazı kayabalığı türleri için bir gerekliliktir" dedi.

Çünkü bazı türlerin üreyebilecek olgunluğa ulaşması için yıllar geçmesi gerekiyor. Yaşlı kayabalıkları da gençlere göre daha fazla larva bırakıyor.

Vira Haber