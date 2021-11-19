İsrail ve BAE, insansız deniz aracı tasarımı için anlaştı

BAE'nin savunma sanayi firması "EDGE Group" ile İsrail Havacılık ve Uzay Sanayi (IAI) tarafından yapılan ortak açıklamada, varılan anlaşmayla hem ticari hem de askeri anlamda kullanılabilecek M-170 tipi insansız deniz araçlarını tasarlamanın hedeflendiği dile getirildi.

Açıklamada, EDGE Group yetkililerinden Faysal el Benay, "Bu stratejik ittifak sayesinde sanayinin çeşitli alanlardaki zorluklarına çare bulabiliriz. Ayrıca askeri ve ticari alanlarda yerel ve uluslararası pazarlarda da bize kapıların açılmasına imkan sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Benay, "Bu gelişme bize askeri, ticari, yerel ve küresel pazarlarda birçok kapı açacak." dedi.

IAI CEO'su Boaz Levy ise anlaşmayı, "bölgede artan çaba ve ortaklıklar kapsamında atılan bir adım olarak" değerlendirdi.

Ayrıca Levy, anlaşma sayesinde iki firmanın teknolojik yeteneklerinin birleşeceğine işaret etti.

BAE'li firma deniz araçlarını tasarlama ve diğer birtakım yükümlülükleri, İsrailli firma ise uzaktan kumanda gibi sistemleri üstlenecek.

Geliştirilecek insansız deniz araçlarının istihbarat, keşif, sahil güvenlikte devriye görevi, deniz güvenliği, deniz mayınlarını bulma ve imha etme, denizaltılarını bulma ve denizaltılarına karşı savaş eylemlerinde kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşma kapsamında tasarlanacak insansız deniz araçlarının ticari olarak da taşımacılık, petrol ve doğal gaz keşfi ile diğer birtakım amaçlarla kullanılabileceğine işaret edildi.

Ancak projenin maliyeti ve üretime ne zaman geçileceği konusunda detay verilmedi.

EDGE Group ile IAI, geçen mart ayında da insansız hava araçlarına karşı bir sistem geliştirme konusunda mutabakat zaptı imzalamıştı.

IAI, mart ayında EDGE ile birlikte drone savunma sistemi geliştireceğini duyurmuştu.

Söz konusu adımlar, iki ülkenin geçen yıl diplomatik ilişkileri başlatmasının ardından hayata geçiriliyor.

Kaynak: Euronews