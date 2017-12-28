2017’de 16 limana 307 kruvaziyer gemisi yanaştı

Turizm Veri Bankası’nın (TVB) önceki gün açıkladığı veriler, Türkiye turizmi açısından büyük öneme sahip kruvaziyer turizminde de büyük daralma yaşandığını ortaya koydu. TVB’nin verilerinde, 2017 yılında kruvaziyer turizminin yüzde 51,1 küçüldüğü belirtildi.

2016’da Türkiye’ye gelen yolcu sayısının 628 bin

Hükümetin bürokrasiden uzak dış politika hamlelerinin olumsuz yansıdığı turizmin en önemli ayağı olan kruvaziyer turizmi 2017’de büyük yara aldı. Birçok uluslararası cruise şirketinin rotasından Türkiye’yi çıkarmasının ardından, bu alanda 2016’ya oranla yarı yarıya gerileme yaşandı. Kruvaziyer yolcu trafiği 2017 yılının 11 aylık döneminde 306 bin olarak gerçekleşti. 2016’da Türkiye’ye gelen yolcu sayısının 628 bin olduğunu kaydeden TVB’nin raporunda, “Son üç yıldır büyük gerileme yaşanan kruvaziyer yolcu trafiği bu yıl da devam etti” denildi.

Kruvaziyer turizmindeki kayıp 2015’e göre 1 milyon 570 bin kişiyi geçti

TVB, deniz temelli turizm kategorisinde yer alan ve limana yakın yerlerdeki turizm işletmeleri açısından büyük öneme sahip olan kruvaziyer turizmindeki toplam kaybın 2015’e göre 1 milyon 570 bin kişiyi geçtiğini açıkladı. Uluslararası gemilerle Türkiye limanlarına gelen yolcu sayısında rekor seviyenin 2013 yılında görüldüğü bilgisine raporunda yer veren TVB, 2017’de rekor yıla oranla kaybın 1 milyon 900 bini geçtiğini ifade etti.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre ise, 2017’de Türkiye’deki 16 limana 307 kruvaziyer gemisi yanaştı.

Yolcu trafiğinde en yoğun limanların Kuşadası, İzmir Çeşme, Antalya ve Bodrum olduğunu ifade eden Müdürlük, kruvaziyer turizmi açısından en kötü dönemin kasımda yaşandığını belgeledi. Kasımda Türkiye’ye yalnızca sekiz gemi yanaşırken, en çok gemi ise eylül ayında yanaştı.

Vira Haber