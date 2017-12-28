Dikkat! Kuzey Ege’de fırtına uyarısı

Balıkesir Valiliği Kuzey Ege’de cuma gününe kadar lodos fırtınasının etkili olacağını duyurdu. Valiliğin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda "Kuzey Ege'de güney ve güneybatı, kıyı kesimlerde zaman zaman güneydoğu yönlerden esen rüzgarın, bugüne öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın; Cuma günü (yarın) öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Fırtınanın oluşturması muhtemel olumsuzluklara karşı denizcilerimizin ve balıkçılarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

Vira Haber