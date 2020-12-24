2020 Ocean Fotoğraf Ödülleri'ni Kazananlar Belli Oldu

Avustralya'da yayımlanan Oceanographic dergisinin düzenlediği Ocean Fotoğraf Ödülleri'nin (Ocean Photography Awards) kazananları belli oldu. Eşlerini kaybetmiş iki dul penguenin birbirlerine sarıldıkları anı ölümsüzleştiren Tobias Baumgaertner 'Community Choice Award' ödülünü kazandı.

Alman fotoğrafçı, fotoğrafı çektiği esnada fotoğraftaki iki penguenin eşlerini henüz kaybettiğini ve birbirlerini teselli ettiklerini söyledi.

Baumgaertner Instagram'da yaptığı paylaşımda fotoğrafın hikâyesini şu sözlerle anlattı:

"Bir gönüllü bana yaklaştı ve beyaz olanın eşini kaybeden yaşlı bir dişi olduğunu; soldaki genç erkeğin de eşini kaybettiğini söyledi. O vakitten beri düzenli olarak buluşuyorlar ve birbirlerini teselli ediyorlar. Şehrin ışıklarını izleyerek saatlerce ayakta duruyorlar."

Fotoğrafçı, bu fotoğrafı çekmeden önce penguen kolonisiyle üç gece geçirdi.

Işık kullanmaksızın, sürekli hareket eden, yüzgeçlerini birbirlerinin sırtlarına süren minik penguenleri fotoğraflamanın bir hayli zor olduğunu dile getiren Baumgaertner, "Ama bir anlığına sahiden de çok şanslıydım" şeklinde konuştu.

Ödüle layık görülen diğer fotoğraflar ise şunlar:

Vira Haber