Sagun, Antalya Balık’a Ortak Oluyor

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’nın da en büyük deniz ürünleri üreticisi Sagun, önemli bir satın almaya imza atıyor. Sagun Ailesi, Akdeniz’in önemli deniz ürünleri şirketi olan Antalya Balık’a ortak oluyor.

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in haberine göre, Sagun Ailesi, ortaklığı ise şirketin hissedarları ve yöneticilerinden Ahmet Sagun, Oğulcan Kemal Sagun, Firdevs Külekçioğlu ve iştiraki Marines Gıda adlı firma üzerinden gerçekleştirecek. Devredilecek hisse oranı ve bunun için ödenecek fiyat ise henüz açıklanmadı.

1985 yılında kurulan Antalya Balık, Türkiye'nin en ileri teknolojik donanımına sahip ve yüksek kapasiteli su ürünleri üretim tesislerinden birine sahip. Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tesiste, deniz ve su ürünlerini işleme, şoklama, glaze, kaplama, marine etme, füme üretim, paketleme ve stoklama üniteleri bulunuyor.

Vira Haber