Teos Marina’da Deniz Yoluyla Olası Terör Eylemi Tatbikatı Yapıldı

11 Eylül 2001 tarihinde Amerika’da meydana gelen terör saldırısından sonra gemilerin ve liman tesislerinin, sınır tanımayan uluslararası terör olaylarının ciddi bir hedefi haline gelebileceği öngörülmüştü. Bu olay sonucunda Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS CODE) standartları oluşturuldu ve Türkiye’de de uygulanıyor. Bu kapsamda Teos Marina her yıl ISPS kod tatbikatı gerçekleştiriliyor.

Teos Marina Özel Güvenlik Personelinin gerçekleştirdiği tatbikat senaryosuna göre, Teos Marina -Samos adası arasında sefer yapan feribot yolcuları arasına karışan terörist, üzerinde şüpheli paketle bilet kontrolü ve üst arama sırasında kaçarak Gümrük Binasına girdi, özel güvenlik personeli tarafından yakalanan terörist etkisiz hale getirildi ve Gümrük Binası’na bıraktığı şüpheli paket tespit edilerek çevresi emniyete alındı. Emniyet güçlerine bildirildi.

Güvenlik kodlarının uygulandığı tatbikatta, teröristin kovalanarak yakalanması, telsiz çağrıları ve telefonla yapılan bildirimler gerçeği aratmadı.

11 EYLÜL MİLAT OLDU

Gemi ve limanların “11 Eylül” gibi terör saldırılarına karşı korunmasına yönelik çalışmalar ve planlar, uluslararası denizcilik örgütü (IMO) genel kurulu tarafından ele alınarak, alınabilecek tedbirlere ilişkin çalışma yapması amacıyla Deniz Güvenlik Komitesi (MSC) yetkilendirildi. Bu komite gemilerin ve liman tesislerinin güvenliğine yönelik yeni tedbirleri içeren Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS CODE) standartları oluşturdu.

Bu yeni tedbirlerin zorunlu olarak ve en kısa sürede uygulamaya girebilmesi amacıyla ISPS kod’un ülkemizin de taraf olduğu 1974 tarihli denizde uluslararası can emniyeti sözleşmesine (Solas) eklenmesi kararlaştırıldı ve bu amaçla Solas diplomatik konferansı 12 Aralık 2002 tarihinde toplandı. Deniz yoluyla olabilecek terör eylemlerinin önlenmesine yönelik tedbirler Solas 74 bölüm 11’e kabul edilen değişiklik (11-1) ve ilavelerle (11-2) Uluslararası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu (ISPS) olarak eklenmiş ve 01 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe girmesi tüm akit devletlerce kabul edilmişti.

Vira Haber