ABD, Somali Açıklarına 4 Gemi 5 Bin Asker Konuşlandırdı

Amerika Birleşik Devletleri, yaklaşık 5 bin askerden oluşan çıkarma birliğini Somali kıyılarına konuşlandırdı.

15’inci Deniz Piyadeleri Sefer Birliğini taşıyan "Makin Adası Amfibi Grubu" Somali kıyılarına ulaştı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen askeri hamleden "Octave Quartz Operasyonu" olarak bahsedildi.

Yapılan açıklamada, "Operasyonun görevi, bölgedeki aşırıcı gruplar ve onları destekleyen güçleri baskı altında tutarken Somali'deki ABD askerlerini diğer Afrika ülkelerine nakletmektir." ifadeleri kullanıldı.

Makin Adası Amfibi Grubunda, USS Makin Adası amfibi gemisi, USS San Diego, USS Somerset çıkarma gemileri ve USS Hershel Woody Williams deniz üssü gemisi görev alıyor.

ABD son zamanlarda, özellikle de Çin’e karşı Pasifik bölgesine yığınak yapmayı planlarken Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’daki birçok ülkeden askerlerinin bir kısmını çekmeye başladı.

Vira Haber