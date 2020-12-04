2020, Şimdiye Kadarki En Sıcak Üç Yıldan Biri Olarak Kayda Geçecek

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel çapta çok sayıda çevre felaketinin yaşandığı 2020'nin dünyanın en sıcak yıllarından biri olarak kayıtlara geçmesini bekliyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre 2020 yılında dünya, 2016 ve 2019'un ardından üçüncü en sıcak yılını yaşadı.

2015'ten itibaren geçen altı yıllık sürenin de, 1850'den bu yana tutulan kayıtlarda en sıcak altı yıl olarak kayda geçmesi bekleniyor.

En ciddi ısınmanın ise ortalama sıcaklığının 5 derece üzerine çıkan Sibirya'da yaşandığı bildiriliyor.

LA NINA'YA RAĞMEN REKOR SICAKLIK

WMO İklim Durumu Raporu'nda beş farklı veri kümesinden yararlanıyor.

Örgüt, yakın zamanlı sıcaklık verileriyle, "sanayi öncesi dönem" olarak adlandırdığı ve referans değer olarak aldığı 1850-1900 yılı arasındaki verileri karşılaştırıyor.

Bu yıl Ocak ayından Ekim ayına kadarki sürenin verilerine göre WMO, 2020 yılının, referans değerden 1,2 derece üzerinde bir sıcaklıkta geçtiğini ortaya koyuyor. WMO'nun bu hesaplamasında 0,1 derecelik bir hata payı olabileceği belirtiliyor.

Şu ana kadarki veriler 2020 yılını 2016'nın gerisinde, 2019'un önünde olmak üzere "en sıcak ikinci yıl" yapıyor. Ancak bilim insanlarının beklentisi, Kasım ve Aralık aylarından gelecek verilerin 2020'yi üçüncü en sıcak yıl yapacağı yönünde.

Bunun nedeni, bu yıl La Nina olarak adlandırılan hava olayının gerçekleşmesi. Bu doğal hava olayı, okyanus yüzeyinde sıcaklıkların büyük ölçüde soğumasına yol açıyor.

Buna rağmen WMO 2020'nin en sıcak yıllar arasına gireceğinden emin.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, "En sıcak yıl rekorları genelde El Nino olayına denk gelirdi. Şimdi El Nino değil soğutucu etkisi olan La Nina'yı yaşıyoruz ve bu bile 2020'deki ısınmayı frenlemeye yetmiyor" dedi.

KÜÇÜK SICAKLIK FARKLARI ÖNEMLİ MİDİR?

Son yıllarda iklim değişikliğinden kaynaklı olarak görece küçük sıcaklık farklarından bahsedilse de yerel düzeyde bu farkların büyük etkileri olabiliyor.

2020'de Sibirya ortalama sıcaklığının 5 derece üzerini gördü. Sibirya'nın kuzeydoğusundaki Verkhoyansk kasabasında hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı.

Avrupa, 2020'de ocak ve ekim arasındaki en sıcak dönemini yaşadı.

Öte yandan Kanada, Brezilya, Hindistan ve Avustralya gibi bazı yerlerde sıcaklık ortalamanın altında seyretti.

Ancak tüm verilerin toplamına bakıldığında, 2020 yılı verileri, insan faaliyetleri nedeniyle yaşanan küresel ısınmanın sürdüğünü gözler önüne serdi. 2011 ve 2020 arası da en sıcak 10 yıl olarak belirlendi.

SULAR ISINIRKEN...

Isınan gazların neden olduğu fazla ısının çoğu, nihayetinde okyanuslara gidiyor. Bu da yüzde 80'inde bu yıl en az bir kez sıcaklık dalgası yaşanan suların üzerine daha çok yük bindiriyor. Sulardaki ısınmanın deniz canlıları ve deniz ekosistemleri üzerinde yıkıcı bir etkisi var.

Kaliforniya kıyılarında "Blob" olarak anılan uzun süreli sıcak akım 2015-2016 yıllarında bir milyona yakın deniz kuşunun ölümüne neden oldu.

Araştırmacılar son 40 yılda bu tip doğa olaylarının 20 kat daha sık yaşandığını söylüyor.

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nden Prof. John Church, "İnsan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle oluşan sıcaklık artışının yüzde 90'ı okyanuslarda son buluyor. WMO'nun raporu okyanusların ısınmaya devam ettiğini gösteriyor. Üstelik bu artan bir ivmeyle gerçekleşiyor" yorumunu yaptı.