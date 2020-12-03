Sanmar'dan Arpaş’a Sırapınar ve Nehir Römorkörleri

Sırapınar XVI ve Nehir, Türkiye'nin Akdeniz kıyısındaki İskenderun Körfezi'nde diğer Arpaş römorkörleri ile birlikte İskenderun limanında görev yapacak. Büyük İskender tarafından MÖ 333 yılında ‘İskenderiye ad Issum’ olarak kurulan günümüz İskenderun limanı, İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine yapılan tüm ithalat ve ihracatlar için bir kapı görevi gören Türkiye'nin en büyük limanlarından biridir.

Sırapınar XVI ve Nehir, Arpaş'ın Sanmar'dan aldığı dördüncü ve beşinci römorkörler olacak. Önceki üç römorkör ise Ulupınar serisinden.

Sanmar Ticari Direktörü Ruchan Cıvgın, “Türk denizcilik sektöründe çok saygın bir şirket olan Arpaş'ın son römorkör alımları için Sanmar'ı seçmiş olmasından ve özel operasyonunu karşılayabilmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz.” Dedi.

Arpaş Kaptanı Davut Sakin ise, “İşletmecinin tersaneyle ilgili geçmiş deneyimlerine dayanarak, Sanmar'dan tekrar satın alma kararlarının kendileri için zor olmadığını ve yerinde bir karar olduğunu vurguladı. Sakin, "Sanmar'ı seçtik çünkü onlardan daha önce satın aldığımız römorkörlerden çok memnun kaldık" dedi.

Vira Haber