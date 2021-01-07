2020 Yılında Türkiye En Çok Neleri Merak Etti?
Google, 2020 yılında en çok aranan kelimeleri ve yılın trendlerini açıkladı. İşte yılın en çok aranan kelimeleri, en merak edilen kişileri ve olayları.
Arama motoru devi Google 2020 senesinde kullanıcıların en sık yaptıkları aramaları açıkladı. Google Trends tarafından toplanan veriler kamuoyunun en çok hangi konuyla ilgilendiğini, neye tepki verdiğini ve neyi merak ettiğini ortaya koyuyor.
Google’ın açıkladığı sonuçlara göre 2020 yılında Türkiye’de en sık aranan kelime EBA oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin EBA sistemi üzerinden online olarak eğitim alması, birçok öğrenci ve velinin bu sistemin nasıl çalıştığını merak etmesine neden oldu.
Türkiye’de geçtiğimiz yıl en çok aranan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olurken, en sık aranan tarif ise ekmek tarifi oldu. Kısıtlamalar nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar, çareyi kendi ekmeklerini yapmakta buldular.
Dünyada ise 2020 yılında en çok aranan kelime, beklenildiği gibi, koronavirüs oldu. 2020’yi bütün dünya için olağanüstü koşullara sürükleyen koronavirüs, Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar bütün insanların ortak derdi ve hakkında en çok merak edilen olay olarak kaydedildi.
GOOGLE’IN AÇIKLADIĞI YILIN ARAMA TRENDLERİ’NDE ŞU BAŞLIKLAR YER ALDI:
Türkiye – Genel
EBA
Dolar kaç TL
Corona virüsü
Deprem
Zoom
HES kodu alma
Kandilli Rasathanesi
Sokağa çıkma yasağı
Sağlık bakanlığı
ABD seçimleri
Türkiye - Nasıl
Videoyu Oynat
HES kodu nasıl alınır
Zoom programı nasıl kurulur
1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır
Uzaktan eğitim nasıl oluyor
Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir
E devlet maske başvuru nasıl yapılır
Seyahat izni nasıl alınır
Öksürük nasıl gider
Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır
Eczaneden maske nasıl alınır
Türkiye - Tarifler
Ekmek
Pide
Aşure
Çökertme kebabı
Ramazan pidesi
İzmir bombası
Lahmacun
Güllaç tatlısı
Ezogelin
Kalburabasti
Türkiye - Diziler
Sadakatsiz
Mucize Doktor
Masumlar Apartmanı
Sen Çal Kapımı
Alev Alev
Kırmızı Oda
Bay Yanlış
Menajerimi Ara
Bir Başkadır
Aşk 101
Türkiye - Kişiler
Fahrettin Koca
Berat Albayrak
Ebru Şallı
Ellen Page
Alaattin Çakıcı
Fatih Terim
Lütfi Elvan
Sercan Yıldırım
Halil Sezai
Nihat Hatipoğlu
Türkiye - Kaybettiklerimiz
Kobe Bryant
Pınar Gültekin
Nur Yerlitaş
Aytaç Yalman
Aleyna Çakır
Maradona
Ares Özdemir
Cemil Taşçıoğlu
Seyfi Dursunoğlu
Emre Gönlüşen
Vira Haber
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