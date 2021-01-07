2020 Yılında Türkiye En Çok Neleri Merak Etti?

Arama motoru devi Google 2020 senesinde kullanıcıların en sık yaptıkları aramaları açıkladı. Google Trends tarafından toplanan veriler kamuoyunun en çok hangi konuyla ilgilendiğini, neye tepki verdiğini ve neyi merak ettiğini ortaya koyuyor.

Google’ın açıkladığı sonuçlara göre 2020 yılında Türkiye’de en sık aranan kelime EBA oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin EBA sistemi üzerinden online olarak eğitim alması, birçok öğrenci ve velinin bu sistemin nasıl çalıştığını merak etmesine neden oldu.

Türkiye’de geçtiğimiz yıl en çok aranan kişi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olurken, en sık aranan tarif ise ekmek tarifi oldu. Kısıtlamalar nedeniyle evlerine kapanan vatandaşlar, çareyi kendi ekmeklerini yapmakta buldular.

Dünyada ise 2020 yılında en çok aranan kelime, beklenildiği gibi, koronavirüs oldu. 2020’yi bütün dünya için olağanüstü koşullara sürükleyen koronavirüs, Asya’dan Amerika’ya, Avrupa’dan Afrika’ya kadar bütün insanların ortak derdi ve hakkında en çok merak edilen olay olarak kaydedildi.

GOOGLE’IN AÇIKLADIĞI YILIN ARAMA TRENDLERİ’NDE ŞU BAŞLIKLAR YER ALDI:

Türkiye – Genel

EBA

Dolar kaç TL

Corona virüsü

Deprem

Zoom

HES kodu alma

Kandilli Rasathanesi

Sokağa çıkma yasağı

Sağlık bakanlığı

ABD seçimleri

Türkiye - Nasıl

Videoyu Oynat

HES kodu nasıl alınır

Zoom programı nasıl kurulur

1000 tl yardım başvuru nasıl yapılır

Uzaktan eğitim nasıl oluyor

Bağışıklık sistemi nasıl güçlenir

E devlet maske başvuru nasıl yapılır

Seyahat izni nasıl alınır

Öksürük nasıl gider

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır

Eczaneden maske nasıl alınır

Türkiye - Tarifler

Ekmek

Pide

Aşure

Çökertme kebabı

Ramazan pidesi

İzmir bombası

Lahmacun

Güllaç tatlısı

Ezogelin

Kalburabasti

Türkiye - Diziler

Sadakatsiz

Mucize Doktor

Masumlar Apartmanı

Sen Çal Kapımı

Alev Alev

Kırmızı Oda

Bay Yanlış

Menajerimi Ara

Bir Başkadır

Aşk 101

Türkiye - Kişiler

Fahrettin Koca

Berat Albayrak

Ebru Şallı

Ellen Page

Alaattin Çakıcı

Fatih Terim

Lütfi Elvan

Sercan Yıldırım

Halil Sezai

Nihat Hatipoğlu

Türkiye - Kaybettiklerimiz

Kobe Bryant

Pınar Gültekin

Nur Yerlitaş

Aytaç Yalman

Aleyna Çakır

Maradona

Ares Özdemir

Cemil Taşçıoğlu

Seyfi Dursunoğlu

Emre Gönlüşen

Vira Haber