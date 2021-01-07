Nilüfer Barajı Alarm Veriyor!

Türkiye genelinde beklenen yağışların gelmemesi ile kuraklık alarmı veriliyor. Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan önemli barajlardan Nilüfer Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 5'e kadar düştü.

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demir, barajın durumuna ilişkin şöyle konuştu:

“Bursa’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Nilüfer Barajı’ndayız. Bu baraj kuraklıktan dolayı kurumuş, doluluk oranı ise yüzde 5 civarında. Bu barajın altındaki Doğancı Barajı’nda ise oran yüzde 20’nin altına düşmüş durumda.

Kuraklık bağıra bağıra ben geliyorum dedi. Biz dernek olarak ve dünyadaki uzmanlar hep söyledi; iklim değişiyor. Çok ciddi biçimde kuraklık olacak. Bursa’da bu zamana kadar bazı projelere karşı çıkarken şunu ifade ediyorduk. Biz karşı çıktığımız projede iklim değişikliğine ve küresel ısınmaya dikkat çektik. Bizim yıllardır anlatmak isteğimiz aslında bunun olmaması içindi.

Bu durum bizim bile beklentimizden daha önce başladı. Biz demiştik diye övünmek istemiyoruz. Bu kuraklıktan hepimiz etkileniyoruz. Bundan sonra herkese çok ciddi görevler düşüyor. Sanayiin eski sistemle vahşi bir şekilde su kullanmasının önüne geçmemiz lazım. Artık kullandığı suyu tekrar kullanabilen sanayie ihtiyacımız var. Suyu vahşice kullanan sanayi kuruluşları kapatılmalıdır. Bursa’da 23 tane sanayi bölgesi var”.

Vira Haber