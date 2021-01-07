NASA, İklim Krizini Gözler Önüne Seren Fotoğraflar Yayımladı

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) iklim krizinin dünya üzerindeki yıkıcı etkisini ve gezegeni nasıl dönüştürdüğünü ortaya koyan yüzlerce uygu görüntüsü yayımladı.

Uzaydan çekilen ve Değişim Görüntüleri (Images of Change) olarak adlandırılan 500 fotoğraflık seçki iklim değişikliği, kentleşme, sel ve yangınların dünyanın farklı bölgelerindeki etkisini gösteriyor.

NASA, fotoğrafların yarısının insan faaliyetleri ve iklim değişikliği kaynaklı olayların meydana gelmeden önce, diğer bir yarısının ise yakın zamanda çekildiğini açıkladı.

Bazı fotoğraflar bir haftalık değişimi gösterirken, bazıları da 40 yıllık bir zaman dilimini gösteriyor.

1984 ve 2020 yıllarında çekilen Arktik deniz buzu görüntülerinde bölgede yer alan buzulların büyük çoğunluğunun 36 yılda eridiği görülüyor.

NASA’da görevli bilim insan Joey Comiso konuyla ilgili “Buzulların küçülmesi bu hızda devam ederse, Kuzey Kutbu’ndaki yaz deniz buzunun bu yüzyılda tamamen yok olacağını ön görüyoruz.” diyor.

PANDEMİ DE UZAYDAN İZLENDİ

Koronavirüsün ortaya çıktığı ilk yer olan Çin‘in Wuhan kentinde 2020’nin başlarında trafik seviyelerindeki gözle görülür düşüş de kayıt altına alındı.

Vira Haber