2020'de Antalya'ya Gelen Turist Sayısı Açıklandı

Antalya'ya 2020 yılında Antalya'ya gelen toplam turist sayısı açıklandı. Buna göre 1 Ocak'tan bugüne Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 1 milyon 316 bin oldu.

Gelen turistler arasında ilk sırayı 381 bin kişiyle Ruslar alırken, ikinci sırayı 323 bin kişiyle Almanlar, üçüncü sırada da 232 bin 230 turist ile Ukrayna yer aldı.

Fraport TAV Antalya Havalimanı'na 1 Ocak-31 Ağustos tarihleri arasında gelen yolcu rakamlarına göre, yolcu sayısı 1 milyon 316 bin 322 oldu.

En çok turist gelen ilk 10’daki diğer ülkeler ve turist sayıları da açıklandı. Buna göre İngiltere’den 100 bin 65, İsviçre’den 38 bin 881, Polonya’dan 26 bin 801, KKTC’den 24 bin 345, Belarus’tan 22 bin 855, Moldova’dan 19 bin 973, İsrail’den 19 bin 318 turist geldi. Rakamın 12 bin 197’sini ise diğer ülkelerden gelen turistler oluşturdu.

Vira Haber