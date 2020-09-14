Türkiye'ye 2020 Yılında Gelen Toplan Turist Sayısı Belli Oldu

Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, bu yıl Türkiye'ye gelen turist sayısının 10 milyonu aştığını belirtti.

EN ÇOK TURİST RUSYA, UKRAYNA VE ALMANYA'DAN GELDİ

"Sağlıklı turizm, Rusya ile Türkiye, Almanya ile Türkiye ve İngiltere trafiğinin açılmasında önemli bir etken oldu.

Belli ki insanların aylarca evlerde kalmaktan dolayı tatile olan özlemleri çok yüksek. Antalya'ya, özellikli Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya gibi ülkelerden yoğun trafik oldu.

Otellerimiz açıktı, hazırlıklıydı. Sertifika programlarına uymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum.

TÜRKİYE'YE GELEN TURİST SAYISI 10 MİLYONU AŞTI

Türkiye'ye gelen turist sayısı 10 milyonu aştı. Antalya'ya gelen 2 milyona yaklaştı. Pandemi döneminde bunlar önemli. Türkiye'ye bu sene 15 milyon turist bekliyoruz. " dedi.

Vira Haber