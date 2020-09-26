İMEAK DTO Başkanı Tamer Kıran'dan Preveze Deniz Zaferi Mesajı

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran Preveze Deniz Zaferi'nin 482'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'ne dair anlamlı bir mesaj yayınladı.

İşte o mesaj:

Preveze Deniz Zaferi'nin 482'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Kaptan-ı derya Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki Türk Donanması, 27 Eylül 1538’de, Adriyatik Denizi’nde Preveze Kalesi önünde Türk denizcilik tarihinin en büyük deniz savaşlarından birisinin sonucunda kendisinden çok daha güçlü düşman donanmasını yenerek büyük bir zafere imza atmış, Akdeniz'i bir Türk gölü, Türk donanmasını da Akdeniz'in hâkimi haline getirmiştir.

Aradan yüzyıllar geçmesine rağmen bugün bazı ülkelerin Doğu Akdeniz’de kendi tezleri doğrultusunda ortaya koydukları, hakla, hukukla bağdaşmayan birtakım coğrafi haritalara dayanarak, vatanımızın karasularını, kıta sahanlığını ve münhasır ekonomik bölgelerini yok sayma girişimlerini ibretle izliyoruz.

Ancak müsterihiz. Kahraman Ordumuzun önemli güçlerinden biri olan Türk Deniz Kuvvetlerimizin; donanımlı, disiplini ve nitelikli personeliyle tezgâhlanmak istenen oyunlara geçit vermeyeceğine, ülkemizin hak ve menfaatlerini sonuna kadar koruyacağına güvenimiz ve inancımız tamdır. Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Turgut Reis ve Piri Reis gibi tarihimize mal olmuş büyük denizcilerin torunları, Mavi Vatanımızda bayrağımızı gururla dalgalandırmaya ilelebet devam edecektir.

Bugün denizlerdeki ulusal çıkarlarımızın korunması için teknolojik gücü yüksek bir donanmaya sahip olunması noktasında denizcilik sektörümüz de önemli bir sınav vermektedir. MİLGEM projesi kapsamında çeşitli sınıflardaki birçok gemi Türk tersanelerinde başarıyla imal edilmiştir, yeni gemilerin inşası halen devam etmektedir. Artık Türk tersaneleri askeri gemi üretimi konusunda ulaştığı bilgi birikimi ile daha yeni ve ileri teknoloji gemileri inşa etme kapasitesine sahiptir ve bu konudaki ihtiyacı karşılamaya hazırdır.

Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü vesilesiyle zaferin mimarı Barbaros Hayrettin Paşa ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum.

Tamer KIRAN

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan