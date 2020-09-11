Doğu Karadeniz'den 33 bin 55 Tonluk Su Ürünleri İhracatı
Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 2020 yılının ocak-ağustos döneminde 73 milyon 7 bin 203 dolarlık su ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.
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Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin (DKİB) verilerine göre, balıkçılığın merkezi konumlarından biri olan Doğu Karadeniz bölgesinden yılın 8 aylık döneminde 29 ülkeye 33 bin 55 ton su ürünleri satıldı.
Söz konusu dönemde Rusya Federasyonu, Peru, Fransa, Norveç ve Vietnam, en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu.
Ocak-ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na 22 milyon 125 bin 379, Peru'ya 11 milyon 112 bin 65, Fransa'ya 8 milyon 39 bin 154, Norveç'e 7 milyon 42 bin 649, Vietnam'a ise 6 milyon 784 bin 612 dolarlık ihracat gerçekleştirildi
Vira Haber
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Etiketler : Karadeniz, Balık, Balıkçılık
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