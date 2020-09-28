Celestyal Cruises’un Yeni Gemisi Experience Seferlerine Başlıyor

Haziran ayında filosuna kattığı yeni cruise gemisine Experience adını veren Celestyal Cruises, amiral gemisinin rotasını da çizdi. Celestyal Experience ilk tur programı 3 Kıta için 6 Mart’ta ilk seferine çıkacak; sezonun ileriki günlerinde ise Idyllic ve Iconic Ege turlarını gerçekleştirecek. 166’sı balkonlu, 789 kabine sahip 1800 yolcu kapasiteli Celestyal Experience donanımlı süitleri, konforlu kabinleri, panoramik talassoterapi SPA merkezi, sağlıklı yemek seçenekleriyle misafirlerini ağırlayacak. Experience Kuşadası ve İstanbul çıkışlı turlarıyla, Türkiye’den de yolcu alarak Ege Denizi’nde adaları gezdirecek

Kruvaziyer sektöründen güzel haberler var. Türkiye limanlarına en çok uğrak yapan, Türkler’e cruise’u sevdiren cruise firması Celestyal Cruises, geçtiğimiz aylarda filosuna yeni bir gemi eklediğini duyurmuştu. Celestyal Experience adını alan amiral geminin 2021 sezon programı da belli oldu. Celestyal Experience, Celestyal Cruises bayrağı altındaki ilk turunu 6 Mart 2021’de gerçekleştirecek. 7 gecelik 3 Kıta programının rotasında Türkiye de bulunuyor.

Amiral gemi 3 Nisan 2021’den itibaren Türkiye’de en çok sevilen rotalardan biri olan Idyllic Ege turu ile programına devam ederek ilk yolcularını Kuşadası limanından alacak. 7 gecelik turda Atina, Rodos, Girit, Santorini, Milos ve Mikonos’u gezmek mümkün olacak.

Celestyal Experience’ın sezonda gerçekleştireceği üçüncü tur programı ise Eclectic Ege. Geçtiğimiz sezon İstanbul çıkışlı yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen Eclectic Ege turunun durakları arasında yine İstanbul ve Çanakkale de yer alacak. İstanbul’un yeni açılan limanı Galataport’a yanaşacak olan Celestyal Experience, bu tur kapsamında tarihi Selanik şehri ile de buluşturacak yolcularını. Eclectic Ege turunun en sevilen destinasyonlarından biri olan Volos ve Meteora Manastırı da yine gezilip görülecek yerler arasında.

Celestyal Cruises bu yeni gemiyle misafirlerine sunduğu deneyimleri daha da zenginleştirecek. Celestyal Cruises CEO’su Chris Theophilides yeni geminin filoya eklenmesinden duyduğu memnuniyeti şöyle dile getirdi: ‘’Hepimiz için zorlu bir sezonu geride bırakıyoruz. Bununla birlikte, cruise seyahatinin geleceği konusunda son derece iyimseriz. Filomuza eklenmesinden memnuniyet duyduğumuz Celestyal Experience, bizim için oyunun kurallarını değiştirecek. Onu misafirlerimizle tanıştırmak için sabırsızlanıyoruz. Celestyal Experience, Celestyal Cruises’ın çağdaş, güvenilir, yenilikçi duruşunun ve samimi, sıcak misafirperverliğinin iyi donanımlı, konforlu orta ölçekli bir yolcu gemisindeki somut göstergesidir.’’