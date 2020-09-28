Yerli İkmal Gemisinin Çelik Kısmının Yüzde 70'i Tamamlandı

Yapımı Sefine Tersanesi'nde süren ve tamamlandığında Türkiye’nin en büyük yerli ve milli ikmal gemisi olacak olan DİMDEG'in çelik kısmının yüzde 70’i tamamlandı.

Sefine Tersanesi İcra Kurulu Başkanı Demir Koloğlu, savunma sanayii için yerli ikmal gemisi çalışmalarının son hızla devam ettiğini bildirdi.

Koloğlu, "Savunma Sanayii Başkanlığı ile ilk projemiz olan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi (DİMDEG) projemize başladık.

Proje doğrultusunda yaklaşık 200 metre boyundaki DİMDEG'in inşasını sürdürüyoruz. Bu, donanmamıza yapacağımız ikinci en büyük, yerli ve milli en büyük ilk gemi olacak. Çelik kısmın yüzde 70 inşası tamamlandı, projenin toplamda bitmesi anlamında ise yüzde 50'ler civarında diyebiliriz " diye konuştu.