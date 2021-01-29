2021'de MSC Cruises'e Ait İki Çevreci Gemi Hizmete Girecek

2021 yılında iki yeni MSC Cruises gemisi hizmete girecek. MSC Virtuosa ve MSC Seashore, şirketin uzun vadeli yeni inşa programının bir parçası olarak teslim edilecek olan en son gemiler. MSC Cruises filosuna katılan her gemi gibi, bu gemiler de çevresel etkilerini en aza indirecek çeşitli yeni nesil çevre teknolojileri ve ekipmanlarıyla donatılıyor.

Her iki gemide de hibrit egzoz gazı temizleme sistemleri (EGCS) ve son teknoloji seçici katalitik indirgeme sistemleri (SCR) bulunacak. Böylece kükürt oksit (SOx) emisyonlarında %98 ve nitrojen oksit (NOx) emisyonlarında %90 azalma sağlanması hedefleniyor. Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün MEPC 227 (64) Kararına uygun olarak tasarlanan atık su arıtma sistemleri, karadaki çoğu atık su arıtma tesisinden daha yüksek arıtma standartlarına sahip olacak. Tüm MSC Cruises'ın yeni inşaları gibi, onlar da kıyıdan gemiye güç bağlantısı ile donatılacak ve bu altyapının mevcut olduğu limanlarda, gemi rıhtımdayken yerel elektrik şebekelerine bağlanmalarına imkan sağlayacak.

MSC Cruises Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, “Uzun vadeli hedefimiz sıfır etkili bir kruvaziyer operasyonu gerçekleştirmektir ve yaptığımız çalışmalar bu yöndedir. İnşa ettiğimiz ve hizmete sunduğumuz her yeni gemi ile bizi bu hedefe yaklaştıracak yeni teknolojileri belirlemek için ortaklarımızla birlikte çalışırken, gemilerimizi en yeni ve en etkili teknolojilerle donatmaya devam ediyoruz. "

Buna paralel olarak, MSC Cruises, ilerici enerji teknolojilerini ve yenilikçi gemi tasarımını birleştirerek düşük karbonlu taşımacılığı teşvik eden bir araştırma projesi için birkaç endüstri lideriyle ortaklık yapacağını duyurdu: Vaasa Üniversitesi liderliğindeki CHEK Konsorsiyumu - gerçek gemiler konsept tasarımları projesinde Anahtar Teknoloji simbiyozunu etkinleştirerek karbondan arındırma - MSC Cruises, World Maritime University, Wärtsilä, Cargill, Lloyds Register, Silverstream Technologies, Hasytec, Deltamarin, Climeon ve BAR Teknolojileri.

Pierfrancesco Vago, “Deniz taşımacılığınının karbonsuzlaştırılmasına giden yolu destekleyecek yeni çözümleri birlikte araştırmak ve geliştirmek için kendi alanlarında diğer endüstri liderleriyle ortak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, yeni nesil çevre teknolojilerine ve çözümlerinin hızlandırılmış gelişimine olan bağlılığımızın bir başka örneğidir. " diyerek ekledi.

İleriye doğru baktığımızda, şirketin ilk LNG ile çalışan gemisi MSC World Europa 2022’de teslim edilecek ve 2021'de ikinci LNG gemisi olan beşinci Meraviglia sınıfı gemide çalışmalar başlayacak.

MSC Cruises’ın Sürdürülebilirlik Direktörü Linden Coppell, “Filomuza katılan her yeni gemi, çevresel ayak izimizi en aza indirecek çözümler içermektedir. MSC Virtuosa ve MSC Seashore bu konuda bir istisna olmayacak. Yeni teknolojiler belirlendikçe, mevcut filoyu iyileştirmek, güçlendirme fırsatlarını araştırmak, yeni enerji azaltma önlemlerini belirlemek, endüstri uzmanlarıyla kapsamlı bir şekilde çalışmak ve sektörümüzün iddialı karbon yoğunluğu azaltma hedeflerine ulaşmak amacıyla alternatif yakıtlar kullanabilmek için çalışmaya devam ediyoruz.”

MSC Virtuosa and MSC Seashore gemilerinin çevre teknolojileri hakkında bazı bilgiler

Hava Emisyonları: MSC Virtuosa ve MSC Seashore gemilwei motorlarında hibrit egzoz gazı temizleme sistemlerine sahip olacak. Bu teknoloji, kükürt oksit (SOx) emisyonlarında %98 azalma sağlar. MSC Grandiosa'da olduğu gibi, gemiler ayrıca nitrojen oksit (NOx) emisyonlarını %90 oranında azaltan son teknoloji seçici katalitik indirgeme (SCR) sistemleri ile donatılacak.

Her iki gemi de kıyıdan gemiye güç bağlantısı ile donatılacak ve bu altyapının mevcut olduğu limanlarda yerel elektrik şebekelerine bağlanmalarını mümkün kılacak.

Atık su: Gemiler, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün MEPC 227 (64) Kararına uygun olarak tasarlanan, karadaki çoğu atık su arıtma tesisinden daha yüksek arıtma standartlarında gelişmiş atık su arıtma sistemlerine sahip olacak.

Deniz Yaşamının Korunması: Her iki gemi de, akustik ses etkisini en aza indiren ve özellikle çevre sulardaki deniz canlıları üzerindeki potansiyel etkilerini azaltan, gövde ve makine dairesi tasarımıyla bir su altında yayılan gürültü yönetim sistemi ile donatılacaktır.

Enerji Verimliliği: MSC Cruises’ın tüm yeni yapıları, motor kullanımını azaltmaya ve optimize etmeye yardımcı olan çeşitli verimli enerji ekipmanlarını içermektedir. Bunlar, gereksinimi azaltmak için ısıyı ve soğuğu yeniden dağıtan otomatik enerji geri kazanım döngülerine sahip akıllı havalandırma ve gelişmiş klima sistemlerini içermektedir. Gemilerde, enerji tasarrufu profilini daha da geliştirmek için akıllı yönetim sistemleri tarafından kontrol edilen LED aydınlatma kullanılmaktadır.

Vira Haber