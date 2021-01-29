Arkas Line, Hizmet İhracatında Zirveyi Zorluyor

Hizmet İhracatçıları Birliği, 2019 yılının hizmet ihracatı şampiyonlarını açıkladı. Birliğin bünyesindeki alt sektörlerden oluşan 18 kategoride ilk üçe giren 54 şirkete ödül verildi. Arkas Line, yük taşımacılığı ve lojistik hizmetler kategorisinde üçüncü oldu.

Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen ‘2019 Yılı Hizmet İhracatı Şampiyonları’ belli oldu. Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkı sağlayarak 65 milyar dolarlık ihracat yapan üye firmalar, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından 18 ayrı kategoride ödüllendirildi. Arkas Line da yılın ihracat şampiyonları arasındaki yerini aldı.

Yük taşımacılığı ve lojistik hizmetler kategorisinde ilk üçe girerek ödül kazanan Arkas Line’ın toplam ciro, gerçekleştirilen hizmet ihracatı, mal ihracatı ve ihracat faaliyetleri dikkate alındı. Arkas Line tarafından yapılan açıklamada, “Arkas Line, Arkas’ın uluslararası taşımacılıktaki 76 yıllık tecrübesini arkasına alarak 23 ülkede 61 ofisiyle Akdeniz, Karadeniz, Kuzey Avrupa ve Batı Afrika’ya uzanan coğrafyada 34 hatta düzenli konteyner taşımacılığı yapıyor” ifadeleri kullanıldı.

18 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

HİB Başkanı İlker Aycı’nın verdiği bilgilere göre dünya genelinde 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağlayan, küresel katma değerin yüzde 65’ini oluşturan hizmetler sektörü, küresel ekonomi için hayati öneme sahip. Ülkemizde ise 18 milyon kişiye istihdam imkanı yaratırken, milli gelire 426 milyar dolar katkı sağlıyor.

Vira Haber