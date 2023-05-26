2022-2023 ICS Denizcilik Barometre Raporu Yayınlandı

Uluslararası Denizcilik Odası’nın (International of Chamber of Shipping-ICS) yayınlamış olduğu “2022-2023 ICS Denizcilik Barometre Raporu”nda küresel olarak politik istikrarsızlığın denizcilikte başarılı bir yeşil enerji geçişini tehlikeye soktuğu, yakıt mevcudiyeti ve altyapı konusundaki belirsizliğin karbondan arındırma hedeflerini karşılama hedeflerini riske attığı ve riski azaltmak için net bir eylem planına olan ihtiyacı ortaya koyduğu belirtildi.

Buna ilaveten söz konusu raporda; ülkelerin karar alma sürecindeki gecikmelerin denizcilik endüstrisi için geniş kapsamlı sonuçlarının olacağı, ülkelerin tedarik zinciri direnci ve sera gazı azaltma önlemleri ile temel seçimlerinin sektörün önümüzdeki on yılda nasıl gelişeceğini belirleyeceği, politik istikrarsızlığın finansal istikrarsızlık ve siber saldırılar ile birlikte raporda tanımlanan en önemli riskler arasında yer aldığı, özellikle Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle finansal ve politik risk arttıkça denizcilik şirketlerinin mevcut sorunları yönetme becerilerinin zarar gördüğü vurgulandı.

(Kaynak: Uluslararası Deniz Ticaret Odası)