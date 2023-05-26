ABS, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne katıldı

Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (Massachusetts Institute of Technology-MIT) liderliğinde başlatılan bir çalışmada deniz altı petrol kaynaklarının yerüstü varlıklarına bağlayan yükselticilere odaklanıldığı, yükseltici hareketini daha iyi tahmin etmek ve açık deniz şirketlerinin varlıklarındaki saha sensör konumlarını optimize etmelerini sağlamak için dijital ikizlerin (digital twins) geliştirildiği duyuruldu.

Amerikan Denizcilik Bürosu (American Bureau of Shipping-ABS) tarafından yapılan açıklamada söz konusu çalışmaya büyük bir motivasyonla katılım sağlandığı, çalışmanın açık deniz endüstrisinde yenilik ve teknoloji atılımları için büyük önem taşıdığı, bu tür teknolojilerin ön saflarında faaliyet gösteren güvenlik odaklı bir kuruluş olarak ABS’nin hem güvenliği hem de performansı iyileştiren yeni araç ve sistemlerin benimsenmesini desteklemek için MIT gibi önde gelen araştırma kurumlarıyla elde edilen bilgileri paylaşabileceği vurgulandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada devamla, yapay zekâ yöntemlerinin karmaşık sistemlerin tasarımı ve işletilmesi için temel bir araç haline geldiği ve dijital ikizlerin, parametrik alanın keşfedilmesi için yenilikçi bir kabiliyet sağladığı ifade edildi.

(Kaynak: ABS)