Hollanda’dan emisyon salınımı yasağı

Bu kapsamda yürürlüğe girecek yasağın kanserojen benzen, benzin, petrol ve benzen karışımları dahil olmak üzere yedi tür maddeyi kapsayacağı, Ren nehrine kıyısı bulunan ülkelerin 2017'de böyle bir yasağın ortaklaşa uygulanmasına karar verdiği ve Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’un hazırlanan sözleşmeyi onayladığı, ancak Almanya ve Fransa’nın onaylamadığı; Rotterdam Erasmus Üniversitesi'ndeki araştırmacıların bu yılın başlarında sürdürdükleri bir çalışmada da, Hollanda'nın süreci beklemek zorunda olmadığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkı ve çevresel düzenlemeleri kapsayan ilgili hükümleri gereği harekete geçilmesinin gerektiğinin vurgulandığı belirtildi.

(Kaynak: Reuters)