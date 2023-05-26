Kaliforniya konteyner limanlarından ortak veri paylaşım sistemi

Söz konusu ortaklığın bilgisayarlı ve bulut tabanlı verinin birlikte çalışabilirliğini, iyileştirilmiş nakliye sistemi direncini, mal hareket verimliliğini artırmayı, emisyonları azaltmayı ve ekonomik rekabet gücünü desteklemeyi amaçladığı ve girişimin Kaliforniya ve ABD federal hükümeti tarafından başlatılan bir dizi girişimin sonuncusu olduğu ifade edildi.

Kaliforniya Yasama Meclisi’nce eyalet genelinde malların hareketini iyileştirmek ve tedarik zincirlerini güçlendirmek için tasarlanmış bir liman veri sisteminin geliştirilmesi için 2022 Bütçe Yasasının bir parçası olarak 27 milyon dolarlık hibe fonunun onaylandığı, eyaletin konteyner hacminin en büyük bölümünü oluşturan Los Angeles Limanı ve Long Beach Limanı, Oakland Limanı ile Hueneme Limanı ve San Diego Limanı tarafından bir Mutabakat Zaptı’nın (MoU) imzalandığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, ilgili MoU’nun konteyner limanları arasında veri sistemi geliştirme konusunda türünün ilk örneği olan bir anlaşma olduğu ve veri tanımlarının geliştirilmesinden kullanıcılar için verilere eşit erişimin sağlanmasına kadar birçok işbirliği alanının ana hatlarını çizmekte olduğu ve tedarik zincirindeki veriler söz konusu olduğunda daha fazla işbirliği ve standardizasyon için temel oluşturacağı vurgulandı.

(Kaynak: Maritime Executive)