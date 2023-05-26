KOSDER Yönetimi, İstanbul’daki Denizcilik Meslek Liselerinin Müdürleriyle bir araya geldi

Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Özsoy'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda; eğitim kurumlarının sektörden talep ve beklentileri, koster taşımacılığının personel istihdamı konusunda yaşadığı problemler ile çözüm önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıya dair açıklama yapan KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, dünya denizciliğinin merkezlerinden birisi olan İstanbul'da eğitim veren denizcilik liselerinin müdür ve temsilcileriyle bir araya gelmekten onur duyduklarını ifade ederek şunları kaydetti: "Büyük bir emek ve çaba sarf ederek; sektörümüzün temel yapı taşı olan gemi insanlarımızı denizciliğimize kazandıran eğitim kurumlarımız, önemli bir misyonu yerine getiriyor. Okullarımız üstlendikleri bu misyonu yerine getirirken; bizler de KOSDER olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu değerli hocalarımıza ilettik. Bununla birlikte; mesleki eğitimin en önemli dişlilerinden olan denizcilik meslek liselerimizin koster armatör ve işletmecilerinden beklentilerini ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk.”

Gemi insanı sayısının yetersizliğinin toplantının başlıca gündem maddesi olduğunu vurgulayan Başkan Çendik: “Koster armatör ve işletmecilerinin aynı zamanda sektörümüzün; başlıca problemi olan gemi insanı sayısının yetersizliği konusunda hangi çalışmaların ve düzenlemelerin hayata geçirilebileceğine dair değerlendirmelerde bulunduk. Oldukça verimli ve samimi bir ortamda gerçekleştirilen toplantımızın önümüzdeki süreçte; Türk denizciliğinin gelecekteki rotasını çizecek denizci öğrencilerimiz için fayda sağlayacak proje ve çalışmalara yön vereceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

Vira Haber