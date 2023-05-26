HAISEA WAMIS, HaiSea Marine'e Teslim Edildi

22-23 Mayıs tarihlerinde Rotterdam’da düzenlenen TugTechnology ’23 etkinliğindeki ITS Awards 2023 ödül töreninde “Yılın Römorkörü” seçilen HAISEA WAMIS, Robert Allan Ltd./ElectRA 2800SX serisinin ilk örneği, Türkiye'den ihraç edilen ilk elektrikli römorkör ve Kanada’nın da ilk elektrikli römorkörüdür. 28.40m uzunluk, 13.00m genişlik ve 5.60m derinliğe sahip ElectRA 2800SX elektrikli liman römorkörü, 6.000 kWh batarya gücüyle 70 tonluk etkileyici bir çeki kuvvetine sahiptir.

HAISEA WAMIS’in ardından, kısa bir süre sonra, HaiSea Marine için inşa edilen 5 adet römorkör anlaşmasının bir parçası olan 2 adet full elektrikli römorkörler HAISEA WEE'GIT ve HAISEA BRAVE ile Kanada'nın ilk LNG römorkörleri olacak 2 adet HAISEA WARRIOR ve HAISEA KERMODE’nin de teslimatı gerçekleşecektir.

Sanmar, bu yıl 2 adet ElectRA 2300SX serisi römorkör SAAM Towage'a, 1 adet ElectRA 2200SX serisi römorkör Bukser og Berging'e ve 1 adet de ElectRA 2300SX serisi römorkör Türkiye'de Sanmar'ın kendi filosuna olmak üzere toplam 7 adet ElectRA serisi römorkör inşa edecektir.

Sanmar Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün: “HAISEA WAMIS'in teslimatı, sürdürülebilir, çevre dostu römorkör inşasında büyük bir adımdır. Yenilikçi fikirleri, yüksek teknolojiyle birlikte hayata geçirmek için ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışarak denizcilik sektörüne liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu projenin önemi sadece bizim için değil, bir bütün olarak çalıştığımız sektör için oldukça önemli.” dedi.

Vira Haber