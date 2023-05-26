Trakya Kuraklık Haritasından Çıktı

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Türkiye geneli nisan yağışları, normalinin ve geçen yıl aynı aydaki yağışların üzerinde gerçekleşti. Nisan yağışları, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Nisan ayı normali 57,5 kilogram olan, geçen yıl aynı dönemde metrekareye 24,5 kilogram düşen yağış, bu dönem 86,8 kilogram gerçekleşti.

Tüm yurtta olduğu gibi, kurak bir sonbahar ve kış geçiren Trakya'da, yağışlarla kuraklık tehlikesi ortadan kalktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yayımlanan kuraklık analizi haritalarında son aylarda kahverenginin tonlarıyla gösterilen Trakya, son yayımlanan kuraklık haritasında normal ve hafif nemli seviyeye yükseldi.

Bahar yağışları öncesi 24,12, 9 ve 6 aylık raporlarda Trakya yer yer çok şiddetli kurak, şiddetli, orta kurak, kurak olarak değerlendirilirken, son 2 yılda orta kurak ve kurak günler geçiren Edirne son yağışlarla kuraklık derecelendirmesinden çıkarıldı.

Geçen yıl nisan ile mayısın ortasına kadar metrekareye 52,8 kilogram yağış alan Edirne'de, bu yıl aynı döneminde metrekareye 120 kilogram yağış düştü.

Bölgenin en kurak günlerini geçiren Tekirdağ ise bu yılın nisan ile mayıs ortasında metrekareye 162 kilogram, Kırklareli ise 139 kilogram yağış aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış İndeksi Metoduna Göre 2023 Nisan Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu'nu içeren 3 aylık verisine göre, Trakya'daki kuraklık renkleri kahverengiden beyaz ve yeşile döndü.