2023’te Antalya Limanı Kruvaziyer Turizmi İle Öne Çıkacak

QTerminals Antalya ev sahipliğinde Kruvaziyer Gemi Operasyonlarının Geliştirilmesi İçin İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda; Antalya turizminin gelişimi için yapılması gerekenler konuşuldu. Antalya turizmi için 2023 yılında tüm kurumların iş birliği ile hareket etmesine karar verildi.

Kruvaziyer Gemi Operasyonlarının Geliştirilmesi İçin İstişare Toplantısı QTerminals Antalya evsahipliğinde Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya; QTerminals Antalya yetkililerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya Sanayi ve Ticaret Odası, Antalya Serbest Bölge Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Birliği, Corendon ve Pegasus Havayolları Antalya Operasyonları, Antalya Gümrük Müdürlüğü, Antalya Bölge Liman Başkanlığı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ve Antalya Tanıtım Vakfı’ndan yetkililer katıldı.

Antalya için turizmin önemi, bu alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıya katılan kurumlar işbirliği kararı aldı. Gelecek yıllarda Antalya için birlikte çalışma sözü veren kurumlar, Antalya’nın ülkenin en önemli turizm merkezi olmasını hedefliyor.

QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert: “Şehrin ekonomisine yaptığımız katkı gelecek yıl da devam edecek”

Toplantıyla ilgili olarak QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “Limanlar; şehirlerin aynaları niteliğinde ve Kruvaziyer Gemi Operasyonlarının geliştirilmesi, Antalya turizmine de olumlu katkılar sağlayacak. İzmir Limanının alt yapı sorunu ve coğrafi dezavantajları; Kamu Kurumları ve Özel Sektörün iş birliği sayesinde geliştirilmiştir. İzmir örneğinde olduğu gibi Kuşadası Limanı sürekli gelişim göstermiştir. Bu da bizlere limanların birbirleriyle rakip olmadığı, aksine sinerji içinde olduklarını gösteriyor. Birinin gelişimi, diğerini de olumlu yönde etkiliyor.” dedi.

Turist sayısı ile ilgili beklentisini de paylaşan QTerminals Antalya Genel Müdürü Özgür Sert, “QTerminals Antalya; liman tesislerinin kapasitesinden dolayı Akdeniz’de, iç ve dış turizm açısından önemli bir rol oynamakta. Kruvaziyer turizminde potansiyele sahip Antalya'yı, Doğu Akdeniz'de yeni bir dönüş merkezi hâline getirmek için çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. QTerminals Antalya olarak bu yaz birçok kruvaziyer gemisine ev sahipliği yaptık. Pandeminin etkilerini yeni yeni yitirmeye başladığı geçen yılla beraber bu sene hareketli bir sezon geçirdik. Bu yıl QTerminals Antalya’ya toplamda 26 gemi seferi gerçekleşti. Bu seferlerde 30.641 yolcuyu limanda ağırlamış olduk. Gelecek yıl da QTerminals Antalya’ya bu rakamlarda veya üstünde sefer gerçekleştirilmesi ve yolcu taşınmasını beklemekteyiz. 2023 kruvaziyer sezonu için gemi rezervasyonlarımızı şimdiden almaya başladık. 2023 yılında ilk kruvaziyer gemisi Mart ayında gelecek. QTerminals Antalya Limanımıza; rezervasyon yaptıran gemilerle gelen turistler, Antalya esnafının da yüzünü güldürüyor. Bu bakımdan liman olarak şehrin ekonomisine yaptığımız katkının gelecek yıl da artarak devam etmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.