Alkoç Grup Yönetim Kurulu Başkanı Baş. Müh. Gürhan Burak Alkoç’tan Yeni Yıl Mesajı

Büyüyen projelerimizle yeni yıla hazırız

30 yıldır denizcilik sektörüne yatırım yapan ve 2022 yılında da yeni projeleriyle sıklıkla gündeme gelen Alkoç Grup, henüz arifesinde bulunduğumuz yeni yıla da, iş planlarını yaparak girmeye hazırlanıyor.

Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alkoç, yayınladığı yeni yıl mesajında şunları dile getirdi:

Farklı gemi türleri için birinci sınıf gemi işletmeciliği yaparak yola çıktığımız faaliyetlerimizde, işletmeciliğin yanı sıra denizcilik sektörünün tüm bileşenlerine yönelik olarak geliştirdiğimiz hizmetlerle de global dünyada yerimizi almanın mutluluğu içindeyiz.

Özellikle 2022 yılı son çeyreğinde Japon MOL Firmasının Türkiye ofisi ile yaklaşık 2 yıldır süregelen çalışmalar neticesinde karşılıklı imzaladığımız protokolle, kiralama noktasında bir sinerji ortaklığı oluşturduk.

2023 yılı bizim için, geliştirdiğimiz iş alanlarımızın meyvelerini alacağımız bir yıl olacak. Tüm ekibimizle hedefe adanmış bir yapıda, milli değerlerimizi koruyarak yerli, milli ve global projelere imza atmanın onurunu yaşıyoruz.

Bu vesileyle, tüm denizcilik camiasının, kıymetli iş ortaklarımızın, değerli ekiplerinin ve paydaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyor, başarılı, huzurlu, sağlıklı ve iyiye hizmet eden bir yıl olmasını temenni ediyorum.