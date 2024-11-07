2024 IBIA Yıllık Toplantısı Atina’da Yapıldı

Türkiye’den de 15 sektör temsilcisinin katıldığı ve 7 Kasım’da sona erecek toplantıda alternatif yakıtlar, sürdürülebilirlik ve bunker endüstrisinin gelecek vizyonu gibi konular ele alınıyor.

Küresel bunker endüstrisinin sesi olan Uluslararası Bunker Endüstrisi Birliği’nin (IBIA-International Bunker Industry Association) Yıllık Toplantısı, bu yıl 5 – 7 Kasım tarihleri arasında Yunanistan’ın başkenti Atina’da yapıldı. Sektör profesyonellerini bir araya getiren etkinliğe Türkiye’den İMEAK DTO Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Barış Türkmen ve İMEAK DTO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Mustafa Aslan, IBIA Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Erinç de katıldı. Toplantıya Türkiye’den 15 kişi katılım gösterdi. Elboil Doğu Akdeniz Ticari Direktörü Can Ertem ise panelde Alternatif Yakıtlarla ilgili bir konuşma yaptı.

IBIA Yıllık Toplantısı’ndan önce bir açıklama yapan IBIA Başkanı Constantinos Capetanakis, IBIA Avrupa Bölgesel Kurulu’nun da oluşturulmasıyla IBIA’nın Afrika, Amerika, Asya ve Orta Doğu'yu içeren beş bölgesel kurul kurma taahhüdünü tamamladığını, böylece birliğin yerel bakış açısını kapsayarak bölgesel sorunlara daha stratejik bir yaklaşımla eğilebileceğini söyledi. Oluşturulan yeni kurulun Avrupa bunker ve denizcilik sektörlerindeki iş birliğini geliştireceğini, acil bölgesel zorlukları hedefleyeceğini ve IBIA’nın sürdürülebilir ve adil bir deniz yakıtı ortamını teşvik etme misyonunu destekleyeceğini vurguladı.

BU YIL ADRES ATİNA

2022’de Houston’da, 2023’te Dubai’de gerçekleştirilen IBIA Yıllık Toplantısı’nın bu yılki adresi ise Atina oldu. 300’e yakın delegenin katıldığı toplantıda geleceğin yakıtları, bu yakıtların kullanımına yönelik son durum, yeni düzenlemelerin etkileri ve avantajlarını ele alan bir eğitim de verildi.

6 Kasım’da IBIA İcra Direktörü Alexander Prokopakis ve IBIA Başkanı Constantinos Capetanakis’in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanı Christos Stylianides, ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi George J. Tsunis ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez de birer konuşma yaptı.

Bunker Endüstrisinde Karbonsuzlaştırma ve Mevzuat Güncellemeleri Masaya Yatırılıyor

Konuşmaların ardından iki gün devam eden panel bölümüne geçildi. Panellerde denizcilik sektörünün, özelde de bunker endüstrisinin genel durumu ve gelecek vizyonu; mevzuat güncellemeleri ve karbonsuzlaştırma politikası; Akdeniz’deki bölgesel zorluklar gibi konu başlıkları tartışıldı. Akşam saatlerinde ise gala yemeği düzenlendi.

IBIA Yıllık Toplantısı’nın ikinci gününde metanol ve biyoyakıtları kapsayan ISO 8217-2024 revizyonu dahil yeni alternatif yakıt standartlarının geliştirilmesi ve karbonsuzlaştırma sürecinin geleneksel bunker tedarik zincirine hem teknik bakımdan hem de insan boyutu bakımından etkileri; sürdürülebilirlik ve alternatif yakıtların Akdeniz’deki deniz taşımacılığına etkileri gibi konular masaya yatırılıyor. İki günlük oturum maratonu toplam 8 panelin tamamlanmasıyla sona erdi.

Vira Haber