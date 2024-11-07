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Gemi Brokerleri Derneği’nin Yeni Yönetimi Tamer Kıran’ı Ziyaret Etti

Gemi Brokerleri Derneği’nin Yeni Yönetimi Tamer Kıran’ı Ziyaret Etti

Gemi Brokerleri Derneği (GBD)Yönetim Kurulu, İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran'ı ziyaret etti.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, 6 Kasım 2024 Çarşamba günü, Gemi Brokerleri Derneği’nin (GBD) yeni yönetimini ağırladı. 

Oda Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarete, GBD Yönetim Kurulu Başkanı Onur Türkeş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Özcan, Genel Sekreter Murat Hılkın, Sayman Üye Ender Demirtabak, Yönetim Kurulu Üyeleri Nevzat Sonay Üler, Yanay Germen ve Berrak Türkeri Çimen katıldı.  

Tamer Kıran ayrıca, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Hüseyinoğlu’nu kabul etti.

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Vira Haber 

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