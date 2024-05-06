2024 Yılının İlk Boğaz Yarışı 42 Yelkenli ile Başladı

İstanbul Boğazı’nda Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Yelken Kulübü (BAUISC) tarafından 12’ncisi düzenlenen “BAU Bosphorus Sailing Cup”, kıyasıya rekabetin olduğu heyecanlı yarışa sahne oldu. Dünyanın tek doğal yelken yarışı izleme tribünü olan İstanbul Boğazı’ndaki gerçekleşen yarışta 50 yelkenli BAU Beşiktaş Güney Kampüsü önünden start aldı. Yelkenliler 5 Mayıs Pazar günü de Caddebostan-Adalar arasındaki şamandıra parkuruyla final etabını tamamlayacak.

Mart ayında başlayan BAUISC İlkbahar Trofesi’nin dördüncü ve son etabında olan yarışın startını BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu verdi. Asya ve Avrupa kıtalarının buluşma noktası olan İstanbul Boğazı’nın ev sahipliği yaptığı gelenekselleşen yelkenli yarışı “BAU Bosphorus Sailing Cup”ta 50 yelkenli kıyasıya yarıştı. Boğaz’da renkli görüntülerin oluştuğu yarış görsel bik şölene dönüştü. Yelkenliler Anadolu Hisarı ve Arnavutköy açıklarına konulan şamandıralardan dönüş yaparak yarışı BAU Beşiktay Güney Kampüsü önünde sonlandırdı.

Yelkenliler boğazı süsledi

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “BAU Bosphorus Sailing Cup” kapsamında 40’ı aşkın yelkenli yarış teknesi iki gün boyunca İstanbul Boğazını süsleyeceklerini söyledi. İki gün boyunca İstanbul Boğazından herkesin bu heyecan verici yarışı takip edebileceğini belirten RHatipoğlu şöyle konuştu” Muhteşem tarihi, doğası ve konumu itibariyle bizler için önemi büyük olan İstanbul Boğazı’nda, böylesine görkemli bir yelken yarışına ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Yelken yarışımız sadece sporu teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda denizcilik kültürünü ve doğayla uyumlu yaşamı ön plana çıkarıyor. Böylesine prestijli bir etkinliği geleneksel hale getirmekten ve parçası olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.”

“Ülkemizdeki yelken farkındalığını artırmak için önemli bir etkinlik”

BAUISC Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dinçer, 42 yelkenlinin katıldığı yarışın heyecan içinde geçtiğini söyledti. Dinçer “ Bahçeşehir Üniversitesi’nin öğrencileri ve mezunlarıyla yaptığı çok güzel birliktelik olan bir etkinlik. Yelken camiasında biraz daha genç, dinamik bir yaklaşım getiren bu etkinlik bizim için bu çok önemli. Ülkemizde yelken farkındalığını artırmak ve yelkene daha çok ilgi duyurmak içinde önemli. Bununla beraber halihazırda yelken yapan çok değerli büyüklerimiz var. Çok değerli yelkenciler var. Bunları BAU öğrencileri ve BAU mezunlarının beraber organize ettiği bir etkinlikte beraber bir araya getirmek bizim için çok kıymetli. Boğaz etabı bizim yarışımızın son etabı. Bundan sonra yarın bir yarışımız daha olacak. Onunla beraber ödül törenimiz olacak ve bu güzel trofeyi sonlandıracağız. Umarım bu etap herkes için çok keyifli ve çok hoş bir yarış olur” dedi.

İkinci günde iki yarış

Boğaz’da gerçekleşen tek yarışın ardından, pazar günü iki yarışma daha yapılacak. Caddebostan açıklarına kurulacak şamandıralarla belirlenecek alanda düzenlenecek yarışlar geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Genco Sindel’e atfedilecek. Genco Sindel’in doğum günü olan 5 Mayıs günü gerçekleşen yarışta, yelken camiasından hayatını kaybeden diğer isimler de anılacak.

Boğaz transit trafiğe kapatıldı

Fenerbahçe, Galatasaray gibi çeşitli spor kulüpleri ve global bazı firmaların yarış teknelerinin bulunduğu yarışlar, boğazdaki zorlu akıntılar sebebiyle de büyük bir rekabete sahne oldu. Yarış nedeniyle İstanbul Boğazı’ndaki transit gemi trafiği saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında durduruldu.

Vira Haber