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Sahilde 58 Yaşındaki Kadının Cesedi Bulundu

Sahilde 58 Yaşındaki Kadının Cesedi Bulundu

Zonguldak’ta 58 yaşındaki kadının cansız bedeni sahil kıyısında bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Kilimli sahil yolunu kullanan vatandaşlar deniz kıyısında bir kadının yerde hareketsiz olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedi torbaya konulan kadının Kilimli ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi.
Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan S.Y.’nin psikolojik problemleri olduğu öne sürüldü.

Vira Haber 

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