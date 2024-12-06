2025 Mavi Bayrak Başvuruları İçin Son Gün 16 Aralık

2024 sezonunda Alanya genelinde 66 tesis plajı, 6 halk plajı, 1 engelsiz halk plajı, 3 yat ve 1 marina Mavi Bayrak taşımaya hak kazandı. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Koordinatörlüğü ile yapılan istişareler sonucunda, denetime hazır olan tesislerde gerekli incelemeler yapıldı ve Mavi Bayrak teslim süreçleri tamamlandı. 2025 sezonu için ise başvurular 16 Aralık'a kadar devam edecek.

Mavi Bayrak programı, turizmde kaliteyi yükseltmenin yanı sıra çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasında önemli bir rol üstlenirken, plaj, marina ve yat işletmelerinin başvurularını, güncellenen çevrimiçi sistem üzerinden (http://www.mavibayrak.org.tr/) gerçekleştirmesi gerekiyor. Başvurular, çevre eğitimi, çevre yönetimi, güvenlik, donanım ve hizmet standartlarına uygunluğu içeriyor. Başvuru dosyalarında yıl boyunca düzenlenen çevre eğitim etkinlikleri, bilinçlendirme çalışmaları, deniz suyu analiz raporları, hassas doğal alanlara dair bilgiler ve diğer destekleyici belgeler yer alıyor. Uluslararası jüri tarafından değerlendirilecek bu başvurular, Alanya'da çevre bilincinin artması ve turizm kalitesinin yükselmesi için önemli bir süreç oluşturuyor. Detaylı bilgi almak veya destek talep etmek isteyen vatandaşlar, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile iletişime geçebilecek.

Vira Haber