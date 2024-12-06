İzmit Körfezi'nden 66 Bin Kamyon Çamur Çıktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle geçen yıl başlayan "İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmeti Projesi"nde 1'nci etabın sonuna yaklaşıldı. Yıl sonunda tamamlanması planlanan projenin ilk etabında son geotekstil tüplerin serimi gerçekleşti. 3 etaplı projenin sonunda 468 hektarlık alandan toplamda 3,8 milyon metreküp çamur bertaraf edilecek. Temizlikte şu ana kadar 66 bin kamyon çamur deniz ekosisteminden uzaklaştırıldı.

2 yıl önce iş birliği protokolü imzalanmıştı



1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmiş olacak

Geçen yıl 2 Mayıs'ta başlayan ve bu yıl sonunda tamamlanması planlanan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizleme Projesi 1'nci etabıında 125 hektarda 1 milyon 100 bin metreküp çamur temizlenmiş olacak. Proje ile İzmit Körfezi'nden çıkarılan dip çamuru toplamda 3 bin 500 geotekstil tüpte toplanarak kurutulacak.

Çalışmalarına başlanan 2'nci etapta ise 165 hektarlık alanda 1 milyon 100 bin metreküp çamurun bertarafı hedefleniyor. 2026 sonunda bitirilmesi planlanan 2'nci etap temizlik çalışmalarının ardından 3'ncü etaba geçilecek. Tamamlanacak etaplarla İzmit Körfezi'nin akvaryum görünümüne kavuşması bekleniyor.

Vira Haber