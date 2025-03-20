2025 Yılının İlk ‘Kruvaziyer' Gemisi Alanya İskelesine Demirledi

Bahama bandıralı 144 metre uzunluğundaki Ms Hamburg isimli kruvaziyer yolcu gemisi hava muhalefeti nedeniyle Antalya iskelesine demir atamadı. Rotasını Antalya'dan Alanya iskelesine çeviren Ms Hamburg kruvaziyer gemisinde 321 yolcu 150 personel olduğu öğrenildi. Akşam saat 18.00'de Alanya iskelesinden demir alacak olan Ms Hamburg yolcu gemisi, Limasola gidecek. Gemiden inen yolcular, Alanya'nın doğal güzelliklerini yerinde görmek üzere iskelede bekleyen otobüsler ile Alanya'yı gezdi.

Vira Haber