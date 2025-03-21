Hulusi Ataseven Hayatını Kaybetti
Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sahibi, eski başkan vekili Özdemir Ataseven'in babası Hulusi Ataseven vefat etti.
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Merhumun cenazesi, 21 Mart 2025 Cuma günü Tuzla Mercan Yeni Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'na defnedilecektir.
Merhuma Allah’tan rahmet, Özata ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
Vira Haber
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Etiketler : Hulusi Ataseven, Özata Tersanesi
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