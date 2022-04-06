2053 Ulaştırma ve Lojistik Master Planı Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Ulaşım ve Lojistik alanında 2053 hedeflerinin açıklandığı törene Bakan Karaismailoğlu ile birlikte UAB Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, UAB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, UAB Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, İMEAK DTO Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ve çok sayıda davetli katıldı.

Havayolundan karaya, denizden demir yoluna atılan ve atılacak adımları açıklayan Karaismailoğlu, Şimdiye kadar nasıl durmadıysak, bundan sonra da bizi kimse durduramaz. Yine devlet aklıyla hazırlanmış, ülkemizin önünü açacak 30 yıllık planlarımız hazır. 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ile gençlerimizin aydınlık geleceğini, milletimizin refahını bugünden tayin edeceğiz. Bunun için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Tüm ulaşım modlarını entegre bir yaklaşımla ele alarak, yolcu ulaşımı için en iyi alternatiflerin sunulmasını amaçladıkları planla yük taşımacılığında da rekabetçi bir lojistik sektörün oluşturulması için gerekli adımların ve stratejilerin ortaya konulduğunu dile getiren Karaismailoğlu, mobilite, lojistik ve dijitalleşme konularına odaklandıklarını anlattı. Karaismailoğlu, bu plan çerçevesinde Türkiye'nin ekonomik gelişimine üst düzeyde katkıda bulunacaklarını, ülkenin yeni, hızlı ve konforlu bir altyapıyla daha sürdürülebilir, güvenli, çevreci, erişilebilir, kapsamlı, hızlı ve teknolojik olarak daha yenilikçi bir ulaştırma sektörüne sahip olacağını anlattı.

Bakan Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nın hazırlanma süreçlerinden bahsederek, 2053'te Türkiye'deki araç sahipliğinin 2019'a göre yüzde 242 artacağını, GSYH'nin 2053'te 11 trilyon 240 milyar liraya ulaşmasının öngörüldüğünü, nüfusun 112,61 milyon olmasının beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin nüfusu artan, çalışan sayısı yükselen, gençleşen, refahı artan, zenginleşen bir ülkeye dönüşeceğini dile getiren Karaismailoğlu, değerlendirmelerinde dikkate aldıkları veri setlerinden, ulaşım modlarından, taleplerdeki muhtemel artışlardan, senaryolar için belirledikleri parametrelerden, alternatif senaryolardan bahsetti.

Yük taşımacılığında demir yolunun payının 2019'da yüzde 3,13 ile yaklaşık 33 milyon ton olarak gerçekleştiğini anımsatan Karaismailoğlu, bu rakamın 2023'te yüzde 5'i geçen bir oranla 55 milyon tona çıkmasını beklediklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, "Demir yolunun taşımacılıktaki oranının 2029'da yüzde 11'in üzerine yükselmesini, 2053'te ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz. Böylece demir yolunun yük taşımacılığındaki payı 2019'dan 2053'e kadar 7 kat artacak. Yine yurt dışı yük taşımacılığında da demir yolunun payını 10 kat artırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Lansmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır ise 2053 yılına yönelik büyük projelerden bahsedildiğini ve ülkemiz için değerli gelişmeler olduğunu kaydederek, “Başarılması da hayata geçirilmesi de ülkemizin geleceği ve bağımsızlığı için çok önemli. Ülkemizin önemli lojistik tıkanma noktalarının açılması için ciddi yatırımlara ihtiyaç var. Bu anlamda umut verici bir sunum dinledik. İnşallah hayata geçer, kaynaklar bulunur ve ülkemizin lojistik anlamında kara, hava, deniz bir bütün olarak önü açılır” dedi.

Vira Haber